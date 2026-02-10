Im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Werkzeugtechnik-Katalogs 2026/2027 hat NORDWEST gemeinsam mit mehr als 20 Fachhandelspartnern ein umfangreiches Recyclingprojekt gestartet. Ziel war es, die im Handel und im eigenen Lager vorhandenen Restbestände der alten Katalogauflage nachhaltig zu verwerten und zugleich ein wirksames Klimaschutzprojekt zu unterstützen. Die Rückvergütung aus dem Katalogrecycling fließt vollständig in das bundesweite Moor-Renaturierungsprojekt „Mittelstand & Moor“ des MITTELSTANDSVERBUNDS.

Da der Erscheinungsrhythmus des neuen Werkzeugtechnik-Katalogs auf den Jahresanfang neu terminiert worden ist und dieser somit ein halbes Jahr früher erscheint, hatten einige Fachhandelspartner noch Restmengen der alten Ausgabe auf Lager. An der Recycling- und Spendenaktion beteiligten sich über 20 Fachhändler sowie NORDWEST selbst mit den eigenen Restbeständen, um Platz zu schaffen, das Papier wieder in die Wertschöpfungskette einzubringen und gleichzeitig für den Klimaschutz zu unterstützen.

Um alte Katalogbestände nicht ungenutzt zu entsorgen, initiierte NORDWEST eine zentral koordinierte Rückhol- und Recyclingaktion deutschlandweit. Gemeinsam mit dem Recycling-Spezialisten Pannhorst wurden die Altauflagen gesammelt, fachgerecht aufbereitet und der Papierindustrie wieder als Rohstoff zugeführt – ein geschlossener Kreislauf ganz im Sinne nachhaltiger Ressourcennutzung.

Durch die gemeinsame Aktion konnte nicht nur der ökologische Fußabdruck reduziert werden – sie stärkt zudem die regionale Kreislaufwirtschaft und den Standort Deutschland, entlastet Logistikketten und zeigt, wie zukunftsorientiertes Handeln im Mittelstand funktioniert.

Durch die Bündelung der Mengen konnte ein besonders attraktiver Vergütungskurs erzielt werden. Die Abholungen erfolgten bei den teilnehmenden Fachhändlern parallel zur Auslieferung des neuen Werkzeugtechnik-Katalogs – ein logistischer und kostensparender Vorteil für die Händler und das Verbundunternehmen.

Gemeinsame Spende ermöglicht Renaturierung mehrerer Hektar Moorfläche

Anstelle vieler einzelner, kleinteiliger Gutschriften entschieden sich die beteiligten Handelspartner dafür, ihre Rückvergütung an ein gemeinsames Klimaschutzprojekt zu spenden. So kam gemeinsam ein Beitrag zusammen, der für die Renaturierung von drei Hektar Moorfläche, also 30.000 m2, ausreicht. Moore sind einer der weltweit wirksamsten natürlichen CO₂-Speicher. Sie bedecken zwar nur rund 3 % der Landfläche, speichern aber 25 bis 30 % des globalen terrestrischen Kohlenstoffs in Form von Torf – und damit mehr als alle Wälder zusammen. Intakte, nasse Moore senken langfristig CO₂-Emissionen und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt.

Die Spende fließt vollständig in das vom MITTELSTANDSVERBUND initiierte Projekt „Mittelstand & Moor“, bei dem die Sinnstifter Mittelstand für Mensch und Natur gGmbH und die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg gemeinsam 200 Hektar Moorlandschaft in Brandenburg durch Wiedervernässung renaturieren. So tragen die beteiligten Unternehmen unmittelbar zur Wildnis- und Moorentwicklung und damit auch zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt bei. Ein starkes Zeichen für nachhaltiges Handeln im PVH!