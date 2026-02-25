Mit der VEX1000 bringt EXHAUSTO eine neue Generation kompakter Lüftungsgeräte auf den Markt. Ab sofort ist die Baureihe VEX1000R mit Rotationswärmetauscher in den Varianten RS mit seitlichen Kanalanschlüssen und RT mit Anschlüssen oben verfügbar. Die Variante mit Gegenstromwärmetauscher wird das Portfolio zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen und das Einsatzspektrum der Serie weiter ausbauen. Mit dem offiziellen Marktstart erweitert EXHAUSTO sein Portfolio im Bereich kompakter Lüftungsgeräte um eine leistungsstarke und montagefreundliche Baureihe für Neubau und Sanierung.

„VEX1000 ersetzt im EXHAUSTO Programm die aktuelle Geräteserien VEX100, VEX200 und VEX300. Mit der neuen Serie präsentieren wir eine innovative Gerätegeneration, die durch ihre Kompaktheit, das umfangreiche Zubehörprogramm und eine innovative Regelungstechnik nahezu jede Anforderung an Einbringung, Platzbedarf und einfacher Gerätebedienung in energieeffizienten Renovierungsvorhaben, aber auch in Neubauten erfüllt. Die beiden Baureihen mit Rotationswärmetauscher (VEX1000R) und Gegenstromwärmetauscher (VEX1000C) bilden eine abgestufte, bedarfsgerecht an die jeweiligen Anforderungen angepasste Geräteserie zum Einsatz in vielen Anwendungsbereichen“, erklärt Ralf Maiwald, Technischer Leiter bei EXHAUSTO.

Start mit 17 Modellen der Baureihe VEX1000R

Zum Marktstart stehen 17 Modelle der Baureihe VEX1000R zur Verfügung. Davon entfallen 11 Modelle auf die Variante VEX1000RS und 6 Modelle auf die Variante VEX1000RT. Die RS-Modelle sind serienmäßig mit seitlichen Kanalanschlüssen ausgeführt und optional mit oberen Fort- und/oder Abluftstutzen konfigurierbar. Die RT-Modelle verfügen über Anschlüsse an der Oberseite. Beide Varianten sind mit integrierten Nachheizregistern erhältlich. Die Modellreihe VEX1000RS kann zusätzlich mit internen Kühlregistern sowie einer internen Umluftsektion ausgestattet werden und ist zudem auch für die Außenmontage verfügbar. Ralf Maiwald: „Letztlich sind es der vorgesehene Aufstellort und die dort vorhandenen Platzverhältnisse, welche die Gerätewahl bestimmen.“

Kompakt, flexibel, montage- und wartungsfreundlich

Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen Büro- und Schulgebäude, unter anderem durch die mit VEX1000R mögliche Feuchterückgewinnung in der kalten Jahreszeit. Aber auch im Einzelhandel, in der Gastronomie und anderen vergleichbaren Applikationen kann die Geräteserie mit ihren technischen Vorteilen punkten:

Kompakte Bauweise für mehr Flexibilität: Mit seiner geringen Stellfläche und durchdachten Konstruktion lässt sich das VEX1000 Gerät selbst in kleinen Technikräumen oder auf engstem Raum installieren.

Alle Modelle passen problemlos durch eine Standardtür mit 900 mm Breite (außer VEX1080). Die komplette VEX1000-Serie ist zusätzlich auch als Split-Version verfügbar - bei sehr beengten Platzverhältnissen werden die Geräte vor Ort in Baugruppen zerlegt, durch EXHAUSTO-geschultes Fachpersonal eingebracht und vor Ort montiert.

Perfekte Luftmengenabstufung: Die VEX1000-Serie bietet eine präzise abgestufte Gerätevielfalt für Luftmengen von 400 bis 9.340 m3/h. Damit steht für jedes Projekt die passende Leistung zur Verfügung - energieeffizient, zuverlässig und flexibel in Planung und Betrieb. Die fein abgestuften Volumenstrombereiche sorgen für eine bedarfsgerechte Auslegung und minimieren das Risiko von Über­oder Unterdimensionierung.

Die perfekte Geräteauswahl findet man im frei auf der EXHAUSTO-Homepage zugänglichen Auslegungsprogramm EXselectPRO, welches zusätzlich die Möglichkeit bietet sein Projekt und damit die Auslegungsdaten zu speichern.

Intuitive Bedienung: VEX1000 ist mit der neuen EXcon+-Automatik ausgestattet, die einen schnellen und einfachen Zugang über ein integriertes WLAN ermöglicht und eine einfache Bedienung auf mehreren Benutzerebenen gewährleistet. Navigation und Einstellung erfolgen bequem und intuitiv über einfache Menüs.

Einfache Wartung: Alle internen Komponenten des Geräts wie Ventilator, Filter, Register und Rotor lassen sich für Inspektion, Wartung, Reparatur oder Reinigung einfach herausziehen.

Breite Zubehörpalette: VEX1000 bietet als Zubehör unter anderem Wasser-, Elektro- und DX-Heiz- und Kühlregister, Schalldämpfer, Umluftsektionen, Außenvarianten, flexible Kanalanschlussverbindungen, motorische Absperrklappen und verschiedene Montagesockel-Varianten.

Alle VEX1000-Modelle sind VDI 6022 konform, Eurovent- und RLT-zertifiziert und bieten eine marktführende Energieeffizienz. Neu sind außerdem EPD-Umweltdeklarationen verfügbar, die die Nachhaltigkeit der Baureihe transparent belegen.

Begleitend zum Marktstart der VEX1000 bietet EXHAUSTO am 13. März 2026 von 10:00 bis 11:00 Uhr ein Fachwebinar zur neuen Geräteserie an. Vorgestellt werden Gerätekonzept, Variantenstruktur sowie Auswahl und Installation. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter Webinare | EXHAUSTO

Informationen zur neuen Serie findet man auf der Herstellerseite unter: VEX1000 | EXHAUSTO oder im VEX1000 Magazin