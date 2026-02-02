Eine Pelletheizung arbeitet nur dann zuverlässig und sicher, wenn auch das Pelletlager richtig geplant wurde. Um Verbraucher und Fachleute bei der Lager­planung zu unterstützen, hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) seine bewährte Online-Hilfe für Pelletlager umfassend aktualisiert und um neue Funktionen ergänzt. So können wird Nutzern jetzt zum Beispiel die optimale Position von Befüllleitungen, Belüftungslösungen sowie die statische Auslegung angezeigt. Der Lagerkonfigurator ist kostenfrei auf der DEPI- Webseite verfügbar.

Digitales Tool für die Praxis

Der Lagerkonfigurator ist eine digitale Planungshilfe für Pelletlager. Seit neuestem enthält er erläu­ternde Hinweise, unter anderem zur Geländeobergrenze im Bereich „Eckiges Lager“. Das erleich­tert die Anwendung und hilft, typische Planungsfehler zu vermeiden. Zudem wurde der Reiter „Be­rechnung des Restvolumens“ neu hinzugefügt. Mit diesem Reiter kann vor der Umsetzung des Pelletlagers errechnet werden, welche Pelletmenge automatisch ausgetragen werden kann. Das ist vor allem bei Flachbodensilos mit Saugsonden am Boden von Interesse.

Der Rechner richtet sich sowohl an private Betreiber als auch an Handwerksbetriebe. Er bietet eine erste Orientierung für die Auslegung eines Pelletlagers. Nach Eingabe der relevanten Maße und der Einbausituation ermittelt das Tool das maximal mögliche Füllvolumen des Lagers bei un­terschiedlichen Austrags- und Lagersystemen - etwa Schnecke, Rührwerk, Maulwurf oder Saug­sonden. Zudem werden die statischen Anforderungen an Wände und Decken berechnet.

Normen im Blick, Planungssicherheit erhöhen

Ein zentraler Bestandteil des Lagerkonfigurators ist die Auslegung der Belüftung. Abhängig von Lagermenge und Einbaulage schlägt das Tool geeignete Lösungen vor - unter Berücksichtigung der geltenden Vorgaben der DIN EN ISO 20023 sowie der VDI 3464-1. Die Belüftung des Lagers ist ein entscheidender Faktor für die Betriebssicherheit und sollte daher sorgfältig ausgelegt wer­den.

Für Pelletlager mit einem Fassungsvermögen von mehr als 20 Tonnen kann es erforderlich sein, den Höhenunterschied zwischen Zu- und Abluftöffnung gesondert zu berechnen. In diesen Fällen verweist der Lagerkonfigurator gezielt auf einen ergänzenden Online-Rechner für Fachanwender. So lässt sich in vielen Fällen der Einsatz einer technischen Lüftung mit ATEX-zertifiziertem Venti­lator vermeiden - eine kostenintensive Lösung, die zudem zusätzliche Risiken bergen kann.

Ergebnisse dokumentieren

Die Ergebnisse der Berechnung können als PDF-Datei gespeichert und den Planungsunterlagen beigefügt werden. So werden die gewählten Lager- und Belüftungslösungen transparent dokumen­tiert und jederzeit nachvollzogen.

Weiteres DEPI-Serviceangebot

Der Lagerkonfigurator ist Teil des umfangreichen, kostenfreien Online-Serviceangebots des DEPI. Neben der Entscheidungshilfe für Heizsysteme, dem Pellet-Check, der Ausschreibungsvorlage und dem Heizkostenabrechner bietet das Institut weitere kostenlose Werkzeuge, die die Planung und den sicheren Betrieb von Pelletheizungen unterstützen. Die Broschüre „Lagerung von Holzpellets - EN plus -konforme Lagersysteme“ fasst zudem detailliert die Planung eines sicheren und die Pelletqualität schonenden Pelletlagers zusammen.