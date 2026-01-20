DOYMA Crashkurs Brandschutz - Die Grundlagen in 180 Minuten
Ein Brand ist eines der Worst-Case-Szenarien und stellt ein großes Risiko für Gebäude, Sachwerte und Menschenleben dar. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig und fundiert mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen. Genau hier setzt das Online-Seminar "Crashkurs Brandschutz" an. In 180 Minuten vermittelt Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme der DOYMA GmbH & Co grundlegendes Wissen und praxisnahe Einblicke in den vorbeugenden, baulichen Brandschutz – verständlich, strukturiert und auf den Punkt gebracht.
Das Online-Seminar findet am 2. Februar 2026 in der Zeit von 13:30 bis 16:45 Uhr statt. In nur drei Stunden erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den vorbeugenden baulichen Brandschutz, der von elementarer Wichtigkeit ist.
Das können Sie von dem Online-Seminar erwarten:
In dem angegebenen Zeitfenster wird Ihnen Carsten Janiec einen Überblick über alle wesentlichen Grundlagen des vorbeugenden Brandschutzes bieten:
- Baulicher Brandschutz: Maßnahmen und Anforderungen an Baustoffe sowie Bauteile
- Technische Systeme im Brandschutz
- Organisatorische Vorkehrungen sowie die gesetzlichen Grundlagen
- Praxisnahe Beispiele
Sie lernen, typische Brandrisiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzuleiten, wodurch Sie einen entscheidenden Vorteil für die tägliche Arbeit erlangen können.
Somit ist das Online-Seminar optimal für Architekten, Bauplaner, Bauleitungen sowie für Personen aus dem Facility-Management und der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) geeignet. Dieses kostenloses Online-Seminar richtet sich zum einen an Einsteiger und zum anderen an alle, die Ihr Grundwissen auffrischen und vertiefen möchten.