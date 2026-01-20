Ein Brand kann schwerwiegende Folgen für Menschen und Gebäude mit sich bringen. In dem kostenlosen Online-Seminar "Crashkurs Brandschutz" der DOYMA GmbH & Co erhalten Sie am 2. Februar fundiertes Wissen zum vorbeugenden Brandschutz.

Ein Brand ist eines der Worst-Case-Szenarien und stellt ein großes Risiko für Gebäude, Sachwerte und Menschenleben dar. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig und fundiert mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen. Genau hier setzt das Online-Seminar "Crashkurs Brandschutz" an. In 180 Minuten vermittelt Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme der DOYMA GmbH & Co grundlegendes Wissen und praxisnahe Einblicke in den vorbeugenden, baulichen Brandschutz – verständlich, strukturiert und auf den Punkt gebracht.

Das Online-Seminar findet am 2. Februar 2026 in der Zeit von 13:30 bis 16:45 Uhr statt. In nur drei Stunden erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den vorbeugenden baulichen Brandschutz, der von elementarer Wichtigkeit ist.

Das können Sie von dem Online-Seminar erwarten:

In dem angegebenen Zeitfenster wird Ihnen Carsten Janiec einen Überblick über alle wesentlichen Grundlagen des vorbeugenden Brandschutzes bieten:

Baulicher Brandschutz: Maßnahmen und Anforderungen an Baustoffe sowie Bauteile

Technische Systeme im Brandschutz

Organisatorische Vorkehrungen sowie die gesetzlichen Grundlagen

Praxisnahe Beispiele

Sie lernen, typische Brandrisiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzuleiten, wodurch Sie einen entscheidenden Vorteil für die tägliche Arbeit erlangen können.

Somit ist das Online-Seminar optimal für Architekten, Bauplaner, Bauleitungen sowie für Personen aus dem Facility-Management und der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) geeignet. Dieses kostenloses Online-Seminar richtet sich zum einen an Einsteiger und zum anderen an alle, die Ihr Grundwissen auffrischen und vertiefen möchten.

HIER schnell und einfach anmelden.