DOYMA Crashkurs Brandschutz - Die Grundlagen in 180 Minuten

Ein Brand kann schwerwiegende Folgen für Menschen und Gebäude mit sich bringen. In dem kostenlosen Online-Seminar "Crashkurs Brandschutz" der DOYMA GmbH & Co erhalten Sie am 2. Februar fundiertes Wissen zum vorbeugenden Brandschutz.

Ein Brand ist eines der Worst-Case-Szenarien und stellt ein großes Risiko für Gebäude, Sachwerte und Menschenleben dar. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig und fundiert mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen. Genau hier setzt das Online-Seminar "Crashkurs Brandschutz" an. In 180 Minuten vermittelt Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme der DOYMA GmbH & Co grundlegendes Wissen und praxisnahe Einblicke in den vorbeugenden, baulichen Brandschutz – verständlich, strukturiert und auf den Punkt gebracht.

Das Online-Seminar findet am 2. Februar 2026 in der Zeit von 13:30 bis 16:45 Uhr statt. In nur drei Stunden erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den vorbeugenden baulichen Brandschutz, der von elementarer Wichtigkeit ist.

Das können Sie von dem Online-Seminar erwarten:

In dem angegebenen Zeitfenster wird Ihnen Carsten Janiec einen Überblick über alle wesentlichen Grundlagen des vorbeugenden Brandschutzes bieten:

  • Baulicher Brandschutz: Maßnahmen und Anforderungen an Baustoffe sowie Bauteile
  • Technische Systeme im Brandschutz
  • Organisatorische Vorkehrungen sowie die gesetzlichen Grundlagen
  • Praxisnahe Beispiele

Sie lernen, typische Brandrisiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen abzuleiten, wodurch Sie einen entscheidenden Vorteil für die tägliche Arbeit erlangen können.

Somit ist das Online-Seminar optimal für Architekten, Bauplaner, Bauleitungen sowie für Personen aus dem Facility-Management und der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) geeignet. Dieses kostenloses Online-Seminar richtet sich zum einen an Einsteiger und zum anderen an alle, die Ihr Grundwissen auffrischen und vertiefen möchten.

HIER schnell und einfach anmelden.

