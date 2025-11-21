21.11.2025  Pressemeldung Alle News von DER BLAUE

Ab 24.11. bis zu 30% Rabatt bei DERBLAUE®

Die DERBLAUE® Produkte sind die flexiblen Alltagshelfer für alle SHK-Profis. Seit 2020 erleichtern die Produkte zum Ableiten, Auffangen und Abpumpen das Leben unzähliger SHK-Betriebe. Und bald heißt es: Sparen! Ab nächsten Montag senkt der Hersteller die UVPs um bis zu 30%.

Wenn jeder Handgriff sitzt, der Ablauf klar ist und das richtige Material zur Hand liegt, läuft der Einsatz wie von selbst. Aber Hand aufs Herz: Im stressigen Tagesgeschäft ist genau das oft nicht drin. Denn Effizienz entsteht nicht zufällig – sie braucht gute Vorbereitung, durchdachte Systeme und smarte Werkzeuge.

Was wir aus Gesprächen mit SHK-Profis immer wieder hören: Die meiste Zeit geht nicht bei der eigentlichen Arbeit verloren – sondern beim Improvisieren. Keine Ablage? Undichte Verbindungen? Zurechtschneiden von Eimern oder Plastikschüsseln? All das kostet Dich und Dein Team pro Woche viele Stunden – und damit bares Geld.

Mit den Lösungen von DERBLAUE® entscheidest Du Dich bewusst für mehr Effizienz – und gegen das tägliche Chaos auf der Baustelle. Egal ob beim Wechsel von Anschlussschläuchen, dem Service an Klimaanlagen oder beim Heizkörpertausch: Die flexiblen Auffangsysteme von DERBLAUE® machen den SHK-Arbeitsalltag einfacher, sauberer und schneller.

Mit DERBLAUE® entscheidest Du Dich nicht nur für besseres Werkzeug, sondern für ein effizienteres Arbeiten im gesamten Betrieb.

🤑Sichere Dir ab 24.11. bis zu 30% im Shop.

Allzeit gute Geschäft wünscht Dir

das Team von DERBLAUE®

Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Deutschland
www.derblaue.com
