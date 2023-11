ÖkoFEN überzeugt als eine der beliebtesten Marken im Bereich Holzenergie und sichert sich den prestigeträchtigen Business Excellence Quality Award 2023. Das Unternehmen überzeugt dabei in allen fünf Hauptkategorien die mehr als 130 befragten Entscheider in Installations- und Heizungsbetrieben.

Mickhausen, 2. November 2023 (prc) - ÖkoFEN, Europas Spezialist für richtig grüne Wärme, wurde mit dem "Business Excellence" Quality Award 2023 ausgezeichnet. Das Unternehmen zählt zu den Top drei Unternehmen im Bereich Holzenergie in Österreich und wurde in der Hauptkategorie "Dachmarke" zum Testsieger gekürt. Insgesamt erzielte ÖkoFEN in allen fünf Hauptkategorien herausragende Ergebnisse und belegte den dritten Platz in der Gesamtbewertung aller erhobenen Holzenergie-Lieferanten.

"Wir sind stolz mit unseren erneuerbaren Heizsystemen Gewinner des diesjährigen Business Excellence Award zu sein. Als Dachmarken-Sieger zählen wir bei den Verbrauchern und Installateuren zu den beliebtesten Holzenergie-Marken. Dieser großartige Erfolg bestätigt uns auf unserem zukunftsorientierten Weg im Zeichen der Energiewende, ", sagt Stefan Ortner, CEO von ÖkoFEN Österreich.

Das Familienunternehmen aus Niederkappel in Oberösterreich überzeugte beim diesjährigen Business Excellence Award und zählt zu den Branchensiegern. Insgesamt wurden 100 Unternehmen im Bereich Holzenergie bewertet. Dabei konnte sich ÖkoFEN gegen starke Konkurrenz durchsetzen. In der Hauptkategorie "Dachmarke" wurde das Unternehmen als Testsieger in den Teilbereichen Beliebtheit und Gesamtzufriedenheit ausgezeichnet.

Hohe Beliebtheit und attraktiver Partner

ÖkoFEN ist österreichweit eine der beliebtesten Marken bei Endkunden. Vier von fünf Befragten sind insgesamt sehr zufrieden mit ÖkoFEN. Das Unternehmen setzt auch in Bezug auf die Preisgestaltung Maßstäbe und ist die Nummer Eins in finanziell attraktiven Geschäftsbeziehungen. Die Tatsache, dass weltweit 180.000 Pelletheizkessel von ÖkoFEN installiert wurden, spricht für sich.

In der Hauptkategorie "Prozessqualität" belegt der Experte für erneuerbare Energielösungen den zweiten Platz, ebenso wie in den Unterkategorien "Lieferfähigkeit" und "Service, Betreuung & Zusammenarbeit". In der Hauptkategorie "Qualität" gehört ÖkoFEN zu den Top drei Unternehmen. Im Bereich "Innovation" der Produkte & Leistungen belegt ÖkoFEN insgesamt den zweiten Platz. Die Weiterempfehlungsrate liegt über dem Branchendurchschnitt und ÖkoFEN ist bei Installateurbetrieben die zweitbeliebteste Marke im Bereich Holzenergie.

Die Business Excellence Studie

Das Market Institut führte zum zweiten Mal in Folge eine österreichweite Umfrage unter Installateuren durch. 138 Entscheidungsträger in führenden Sanitär- und Installationsbetrieben wählten zwischen November 2022 und Jänner 2023 die besten Unternehmen der Branche. Dabei wurden verschiedene relevante Kriterien aus der Sicht der Installateure bewertet, um ein umfassendes Bild der untersuchten Unternehmen zu erhalten.

Die besten drei Unternehmen und Marken in jeder Hauptkategorie bzw. Teilkategorie erhielten den Business Excellence "Quality Award 2023". Bewertet wurden die Hauptkategorien "Dachmarke" (Beliebtheit beim Endkunden, Gesamtzufriedenheit), "Qualität" (Produktqualität, Innovation), "Preisgestaltung" (Preisniveau, Finanzielle Attraktivität), "Marketing" (Marktaktivitäten, Weiterempfehlung) und "Prozessqualität" (Lieferfähigkeit, Reklamationsabwicklung und Service- und Betreuungsqualität).

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.