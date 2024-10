Bei einer Werkserweiterung am Standort St. Egidien (Lichtenstein, Sachsen) hat Geberit neue Schulungsräume und Ausstellungsflächen fertiggestellt. In einem neu errichteten Gebäude präsentiert das Unternehmen jetzt auf einer Fläche von ca. 400 Quadratmetern zahlreiche Produktlösungen für den Sanitärbereich hinter der Wand und vor der Wand. Die Geberit Versorgungs- und Entwässerungssysteme werden in einem eigens dafür geschaffenen Praxisraum erlebbar gemacht, in dem auch eine Werkbank für Praxis Demos und Übungen zur Verfügung steht. Im Theorieraum und im großzügigen Foyer werden an Exponaten zu Mix & Match, zur Geberit Systemtechnik und in kompletten Badinstallationen die Geberit Systeme und Produkte gezeigt. Nach umfangreichen Baumaßnahmen wurden die erweiterten Räumlichkeiten im September 2024 eröffnet.

Das Angebot der Information und Wissensvertiefung in den neu geschaffenen Schulungsräumen richtet sich an Installateure, Ausstellungsberater, Mitarbeiter im Großhandel sowie Investoren. Diese können Schulungen, Seminare und Trainings als geschlossene Veranstaltung über den Kontakt zum Geberit Verkaufsberater individuell zusammenstellen.

Im Rahmen der umfangreichen Investitionen in den Standort sind neben den Schulungs- und Ausstellungsräumen ebenfalls ein neues Verwaltungsgebäude sowie modernisierte und erweiterte Produktionsanlagen entstanden. Die Investitionen sind ein klares Bekenntnis von Geberit zum Standort Lichtenstein, wo der Sanitärexperte seit 1992 Installationselemente und Register produziert. Aktuell werden dort die Produkte Duofix und GIS IV für die industrielle Vorfertigung hergestellt.

Geberit steht für Know-how in der Sanitärtechnik, Kompetenz in Design und Funktion bei der Badausstattung und -einrichtung. Das Unternehmen ist verlässlicher Partner für seine Kunden und unterstützt sie bestmöglich. Mit dem erweiterten und modernisierten Standort Lichtenstein wird Geberit diesem Anspruch jetzt noch besser gerecht. Das Sanitärunternehmen stärkt mit seinen Investitionen den Standort Lichtenstein. Damit festigt Geberit seine Position als bedeutender und attraktiver Arbeitgeber in der Region.