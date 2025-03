Tucai freut sich, die Verleihung des renommierten IF DESIGN AWARD 2025 erhalten zu haben. 131 Juroren aus 23 Ländern wählten die besten Designs aus 11.000 Einreichungen weltweit aus

Schwarze und weiße DN8 DVGW Sanitärflexschläuche mit Überwurfmuttern in bis zu 8 Farben. Verschiedene Längen und Abmessungen sind frei kombinierbar. Passend dazu Keramik-Eckventile in ebenfalls 8 Farben. Dutzende verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Architekten, Planer und Anwender

In den Grundfarben Schwarz und Weiß bieten die Premium-Flexschläuche und Eckventile jedem Anwender maximale kreative Freiheit und ermöglichen es, farbenfrohe Armaturen zu vervollständigen oder Innenräume zu gestalten. Funktional, hygienisch und ästhetischer als je zuvor, passt diese neue Serie perfekt zu den neuesten Trends in der Gestaltung von Badezimmern und Küchen

Einteilige, nahtlos in den Schlauch übergehende Überwurfmuttern runden das exklusive Design der Schläuche ab. Die dazu wählbaren Farben sind Schwarz, Weiß, Verchromt, Gold, Roségold, Antikes Bronze, Schwarzstahl und Gebürsteter Stahl

Merkmale und Vorteile:

Extrem flexibel und knickfest durch seinen PE-RT Inliner

Geschmacks- und geruchsneutral

DVGW nach EN13618

Polymerumflechtung ACB. Korrosionsbeständig gegen Nässe, Feuchtigkeit und Reinigungschemikalien

ÜM und Keramik-Eckventile in 8 Farben kombinierbar

In ½“ und 3/8“ sowie M10 AG und Längen von 300 bis 500 mm

Individuelle Innenraumgestaltung und als Ergänzung zu farbigen Armaturen

Aus Tucai-Eigenfertigung

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie die Produkte einmal hautnah erleben?

Besuchen Sie uns gerne auf der ISH in Frankfurt an unserem Stand C51 in Halle 4.1

TAQ Premium: Funktional, hygienisch, ästhetisch