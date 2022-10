Nachhaltigkeit am Bau hat viele Gesichter. REHAU entwickelt dafür energieeffiziente Systemlösungen vom Heizen bis zum Wassermanagement. Abbildung: REHAU

Angesichts knapper Ressourcen ist der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und Rohstoffen eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Ressourcen können effizienter eingesetzt werden, wenn energie- und materialsparende Techniken verwendet und nachhaltige Technologien und Produkte entwickelt werden. Das von Heinze initiierte erste Klimafestival für die Bauwende beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit der Baubranche. Vom 2. bis 4. November kommen in den Alte Schmiedehallen in Düsseldorf alle am Bau beteiligten Akteure zusammen, um handfeste Technologien, Konzepte und Lösungen zu diskutieren, zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen.

Als Familienunternehmen denkt REHAU seit jeher langfristig und im Sinne nachfolgender Generationen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, langlebige und innovative Produkte sowie nachhaltige Investitionen sind Teil seiner DNA. Der Polymerspezialist versteht sich als Treiber der zirkulären Wirtschaft, um nachhaltig die Lebensqualität auf unserem Planeten für heutige und kommende Generationen zu bewahren. Daher sucht man auch im Geschäftsbereich Building Solutions immer wieder nach neuen Ansätzen und zukunftssicheren Lösungen, um nachhaltiges Wirtschaften in allen Facetten zu etablieren. Als aktiver Partner auf dem Klimafestival freut sich REHAU daher auf die Gespräche und den interdisziplinären Austausch mit allen Teilnehmern und interessierten Besuchern. Gemeinsam will man Potenziale ausloten und Ideen für neue Strategien und Maßnahmen für die Bauwende entwickeln.

Energie- und ressourcenschonendes Bauen und Sanieren beginnt bereits bei der Planung: Die gegenseitige Abhängigkeit von Konstruktion, Materialien und Technik macht eine vorausschauende integrale Gesamtplanung notwendig. Dies gilt sowohl für die nachhaltige Gestaltung von Infrastruktureinrichtungen in Gemeinden und Städten als auch für den Einsatz energieeffizienter Haustechnik.

REHAU ist mit einem Messestand vor Ort und präsentiert seine energieeffizienten Systemlösungen vom Heizen bis zum Wassermanagement. Darüber hinaus beteiligt das Unternehmen sich an dem Veranstaltungsprogramm mit mehreren Kurzvorträgen, einer Talkrunde sowie einem Workshop, und positioniert sich dabei mit zwei Kernthemen seiner Nachhaltigkeitsstrategie: Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und Energieeffizienz.

#weilzukunftgemeinsambesserist – Wir freuen uns, Sie als unsere Partner aus Architektur und Handwerk in Düsseldorf zu begrüßen: 2. bis 4. November, Alte Schmiedehallen Düsseldorf