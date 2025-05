Die innovative commotherm AWP eco Luft/Wasser Wärmepumpe besticht durch die neueste Inverter Technologie sowie robuster Bauweise, wodurch die Anlage besonders vor Witterungseinflüsse ge­schützt ist. Der Vorteil der Inverter Technologie be­steht in einer perfekten Anpassung der Heizleistung der Wärmepumpe an die aktuelle Außentempera­tur bzw. an die geforderte Vorlauftemperatur und garantiert auch bei niedrigen Außentemperaturen hervorragende Energieeffizienz. Die Wärmepumpe kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbe­reitung verwendet werden.

Die commotherm AWP eco Wärmepumpe gewähr­leistet einen flüsterleisen Betrieb in den Nachtstun­den durch den eingebauten „Silent Mode". Dieses serienmäßige Merkmal verringert die Schallemis­sionen der Wärmepumpe. 3 Zeiten pro Tag sind frei einstellbar.

HERZ Monoblock Luftwärmepumpe commotherm AWP eco 6-12

Die innovative commotherm A\W eco Luft/Wasser Wärme- oumpe ist eine Außeneinheit zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Fußbodenheizung und Radiatoren geeignet. Sie gewährleistet einen flüstedeisen Betrieb in den Nachtstunden (fm einstellbar) durch den eingebauten „Silent Mode".

Das Raumbediengerät sorgt mit komfortabler Menüführung vom Wohnraum aus für höchsten Komfort und Bediener- freund11 chkeit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des Fern­zugriffs via Smartphone oder Tablet. Somt können Sie auch jederzeit von unterwegs Ihre Wärmepumpe überwachen und steuern.

Technische Daten

Leistungsbereich: 6/12 kW

Vorlauftemperatur: max. 70 °C

Nachhaltiges Kältemittel R290 mit einem GWP von 3

Kompressoren:

Scrollkompressor bei 6 kW Ausführung

Dual-Rotationskompressor bei 12 kW Ausführung

El Bivalenzbetrieb mit anderen Energieerzeugern

Produktabmessungen (L x B x H):

1.127 x 508x753 mm bei 6 kW

1.426 x 563 x 1.083 mm bei 12 kW

55 °C (6 /12 kW): 159/165%

A-7/W35: 1,78 - 5,30 kW bei 6 kW

4,00 -12,50 kW bei 12 kW

A-7/W55: 1,64 - 4,95 kW bei 6 kW

commotherm AWP eco - Hydraulikeinheit

Hydraulik-Elektrik-Regeltechnik Inneneinheit als Wandkonsole

Technische Daten