Wissen austauschen, netzwerken und gemeinsam weiterkommen – in den nächsten Wochen steht das bei Mitsubishi Electric auf dem Programm. So nimmt das Unternehmen aus Ratingen bis Ende Juli an gleich vier Veranstaltungen teil. Den Anfang macht im Mai die Kompetenzwoche Lüftungs- und Klimatechnik, bevor es dann im gleichen Monat in die Real Estate Arena nach Hannover geht. Ende Juni erfolgt die Teilnahme an der Baustellenbesprechung in Berlin und als vorerst letzte Station vor den Sommerferien präsentiert sich Mitsubishi Electric im Juli als permanenter Partner des Hotel-Kompetenz-Zentrums bei dem erstmals stattfindenden Munich Hospitality Day in Oberschleißheim.

Baustellenbesprechung am 24. und 25.06.2025 in Berlin

Im Rahmen des Macher-Netzwerks „Neues Bauen – 80 Sekunden“ findet vom 24. bis 25.06.2025 die zweite Baustellenbesprechung in der Location MaHalla in Berlin statt. Als Netzwerk-Mitglied ist Mitsubishi Electric an diesen beiden Tagen vor Ort, um mit Entscheidungsträgern und Innovatoren aus Politik, Bau- und Immobilienwirtschaft über die nötigen Weichen für ein neues Bauzeitalter zu diskutieren. Ein übergreifendes Event, das ganz unterschiedliche Player aus Spitzenpolitik, Wissenschaft, Industrie, Mittelstand, Startups und Energieunternehmen an einen Tisch bringt – mit dem Ziel, gemeinsam Antworten auf die drängende Frage zu finden, wie sich ausreichender, nachhaltiger und klimagerechter Wohnraum in ganz Deutschland realisieren lässt. Mehr Informationen unter: www.mitsubishi-les.com/de-de/messen-events

Munich Hospitality Day im Hotel-Kompetenz-Zentrum am 30.07.2025

Am 30.07.2025 findet erstmals der Munich Hospitality Day im Hotel-Kompetenz-Zentrum (HKZ) in Oberschleißheim statt. Dabei umfasst das Event neben unterschiedlichen Impulsvorträgen auch Führungen durch das Gebäude, das Hoteliers, Architekten, Investoren, Betreibern und Planern eine neutrale Informationsplattform bietet. Als langjähriger Partner des HKZ präsentiert Mitsubishi Electric die im Hotel-Kompetenz-Zentrum verbaute Hybrid VRF-Technologie. Mehr Informationen unter: www.mitsubishi-les.com/de-de/messen-events