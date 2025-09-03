Suchen Sie einen Unterputzhahn, der Funktionalität und ein hohes Maß an Ästhetik vereint? ULTRA von TECO ist die Lösung: ein DVGW-zertifiziertes Kugelhahnventil, entwickelt für höchste Leistung, maximale Zuverlässigkeit über die Zeit und ein makelloses Ergebnis.

Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

ULTRA zeichnet sich durch eine Absperreinheit mit einer blockiersicheren Technopolymer-Kugel aus, die ein einfaches Öffnen und Schließen des Kugels auch nach längerer Inaktivität gewährleistet.

Diese Technologie gewährleistet:

Keine Kalkbildung und Ablagerungen, für ein Kugel ohne Blockierungen;

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor;

Kein Wasserstau, wodurch das Risiko der Bakterienvermehrung gemäß dem Arbeitsblatt DVGW W570 reduziert wird;

Vollständiger Durchgang, für einen Wasserdurchfluss gemäß der Norm EN 806-2.

Die Absperreinheit ist zudem dank Top-Entry-System vollständig von oben herausnehmbar, was die Wartung erleichtert.

ULTRA Gewinde oder FASTEC®: Wählen Sie die Version, die Ihren Anforderungen entspricht.

ULTRA ist sowohl in der FASTEC®-Version, das werkzeuglose Schnellverbindungssystem von TECO, als auch in der traditionellen und vielseitigen Gewinde-Version erhältlich, um alle Ihre Installationsanforderungen zu erfüllen.

In beiden Varianten erleichtert das kürzbare Montagerohr die Installation, da es sich flexibel an verschiedene Einbautiefen anpasst und den Einsatz von Verlängerungen überflüssig macht.

Elegantes und anpassbares Design

Die wandbündigen Steuerungszubehör vervollständigen die Installation mit einem raffinierten ästhetischen Touch. Sie sind in vier Oberflächen erhältlich – Weiß, Silber, Hochglanz Verchromt und Schwarz Soft Touch – und integrieren sich so perfekt in jedes Wohnambiente.

ULTRA von TECO ist die ideale Wahl für Planer und Installateure, die ein sicheres, einfach zu installierendes und designorientiertes Unterputz-Kugelhahn suchen.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.