Drehbarer magnetischer Schlammabscheider mit dreifach wirkender Filtration komplett mit Messing-T-Stück und AG Anschluss. Dank des großen KvS-Werts, ideal für Wärmepumpen.

Dirtstop® XL ist ein magnetischer Schlammabscheider mit dreifacher Filterwirkung zum Schutz und zur Erhaltung der Anlage. Die Metallteile der Heizungsanlage sind Korrosion ausgesetzt, wodurch eisenhaltige Verunreinigungen ins Wasser gelangen können. Außerdem können auch andere, zum Beispiel durch Kalk verursachte Verunreinigungen vorhanden sein, die sich tendenziell in Anlagenteilen mit geringerem Strömungsquerschnitt ablagern und dort zu Verstopfungen, lauten Geräuschen und anderen Funktionsstörungen führen.

Dirtstop® XL kombiniert einen dauerhaften und wirkungsvollen Schutz mit einer äußerst einfachen Installation. Der Einsatz, der eine Wirbelströmung erzeugt, ermöglicht die Vorabscheidung von nicht eisenhaltigem Schlamm. Im Anschluss daran werden die verbleibenden Schmutzpartikel von dem doppelten Neodym-Magneten und dem Filtersieb herausgefiltert. Begünstigt wird dieser Vorgang durch die großvolumige Schlammsammelkammer.

Die Anschlüsse können horizontal, vertikal oder mit einer Neigung von 45° ausgerichtet werden und sind gleichermaßen für den Zu- und Auslauf des Schlammabscheiders geeignet. Die regelmäßige Reinigung des Schlammabscheiders kann einfach und schnell ohne Entleerung der Anlage durchgeführt werden.

