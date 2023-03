Sie heißen Antonia, Justin, Xenia oder Sezer, kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands – und sind vier von mehr als 2.000 Auszubildenden der GC-Gruppe. Im Azubi-Blog auf der GC-Webseite berichten sie mit vielen anderen aus ihrem Ausbildungsalltag im Fachgroßhandel. Von Azubis für Azubis. Praxisnah und persönlich.

Die Auszubildenden von heute sind die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen von morgen. Als gefragter Arbeitgeber bietet die GC-Gruppe abwechslungsreiche Herausforderungen und spannende Alternativen zum Studium. Angehende Berufskraftfahrer, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik oder Auszubildende zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel beginnen hier ihre berufliche Laufbahn. Mit Erfolg. Die Übernahmequote liegt bei über 90 Prozent.

Wie vielfältig das Azubi-Leben sein kann, erfahren Leser des Azubi-Blogs unter www.gc-gruppe.de/karriere/azubi-blog aus erster Hand. Veranstaltungen im GC-Haus, Messebesuche oder eine Tour mit dem Außendienst zählen genauso dazu wie Prüfungsvorbereitungen und Azubi-Projekte in den ABEXen. „Wir legen viel Wert auf eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung. Unser Unternehmens-nachwuchs taucht in unsere Gruppe, unsere Branche und in die einzelnen Sortimente ein und profitiert gleichzeitig vom Blick über den Tellerrand. Die Berichte über die Erfahrungen von Auszubildenden, die beispielsweise für einen bestimmten Zeitraum zusammen ein ABEX leiten dürfen, zeigen deutlich, wie sehr unsere Auszubildenden diese Chancen zu schätzen wissen. Durch den Austausch der Partnerhäuser untereinander entsteht zudem ein wertvoller Ideenpool, der die Ausbildung in jedem einzelnen Unternehmen zusätzlich stärkt“, sagt Heike Schirm, verantwortlich für die Personalentwicklung in der GC-Gruppe.

Zukunft in einer Zukunftsbranche. Energiesparende Lüftungen mit Wärmerück-gewinnung, wassersparende Bad-Armaturen, intelligente Heizungstechnik oder die Vernetzung des Hauses: Die Haustechnik-Branche ist ein Trendsetter und spielt gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels eine zentrale Rolle für den Umweltschutz. Starke Argumente für junge Menschen. Antonia Rolf macht eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei Cordes & Graefe Osnabrück: „Als ich damals auf der Such nach dem passenden Ausbildungsbetrieb war, habe ich mir die Azubi-Blogs auf der Internetseite von Cordes & Graefe Osnabrück durchgelesen und mich dann dazu entschlossen, mich zu bewerben. Gerne teile ich jetzt selbst meine neu gewonnenen Erfahrungen. Der Azubi-Blog ist eine schöne Art, um Projekte oder Messebesuche Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was man neu gelernt und verinnerlicht hat.“

Auszubildende der GC-Gruppe sind ganz nah dran, gestalten die Zukunft mit – und begeistern als Blogger aktuelle und potenzielle Kolleginnen und Kollegen.