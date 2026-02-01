06.02.2026  Pressemeldung Alle News von Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt: Wärmeschutzdämmrohrsystem Rohrrino - unsere Neuheit für die Wärmepumpe!

Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist es unerlässlich Leitungen ausreichend zu dämmen, da sonst ein nicht unerheblicher Teil der erzeugten Wärme verloren gehen kann, was die gesamte Heizleistung stark beeinträchtigt.

Nur ein ausreichend gut isoliertes System kann die Energieeffizienz der Wärmepumpe erhöhen. Und genau hier kommt unser neues Wärmeschutzdämmrohrsystem Rohrrino zum Einsatz!

Vorteile im Überblick

  • Normgerechte Dämmung nach GEG
  • Für Größen bis 100 mm Rohrinnendurchmesser
  • Wärmeleitfähigkeit besser als 0,035 W/(m·K)
  • Sicherung hoher Energieeffizienz
  • Schutz vor Wärmeverlust
  • Schnelle Steckmontage ohne Spezialwerkzeug
  • Ober- und unterirdische Verlegung möglich
  • Für alle Einbausituationen geeignet
  • Frostsicher, UV-beständig & langlebig
  • Für Außen- und Kaltbereiche

Ausführungen

Sowohl unser Einfach- als auch unser Doppelrohrsystem sorgt:

  • im Außenbereich mit 200% Dämmstärke für höchste Energieeffizienz und Witterungsbeständigkeit (normkonform)

oder

  • Im Kaltbereich mit 100% Dämmstärke für normkonforme Dämmung.

Einsatzbereiche

  • An der Hauswand: Sichere und einfache Montage mit tiefenverstellbaren Wandhaltern
  • Unter- oder oberirdisch: Frostsicher, wartungsfreundlich & langlebig
  • Auf dem Garagendach: Direkte Rohrführung über das Dach – kompakt & effizient
  • In Tiefgaragen: platzsparende Parallelverlegung von zwei Einfachrohren 

