Schornsteintechnik Neumarkt: Wärmeschutzdämmrohrsystem Rohrrino - unsere Neuheit für die Wärmepumpe!
Nur ein ausreichend gut isoliertes System kann die Energieeffizienz der Wärmepumpe erhöhen. Und genau hier kommt unser neues Wärmeschutzdämmrohrsystem Rohrrino zum Einsatz!
Vorteile im Überblick
- Normgerechte Dämmung nach GEG
- Für Größen bis 100 mm Rohrinnendurchmesser
- Wärmeleitfähigkeit besser als 0,035 W/(m·K)
- Sicherung hoher Energieeffizienz
- Schutz vor Wärmeverlust
- Schnelle Steckmontage ohne Spezialwerkzeug
- Ober- und unterirdische Verlegung möglich
- Für alle Einbausituationen geeignet
- Frostsicher, UV-beständig & langlebig
- Für Außen- und Kaltbereiche
Sowohl unser Einfach- als auch unser Doppelrohrsystem sorgt:
- im Außenbereich mit 200% Dämmstärke für höchste Energieeffizienz und Witterungsbeständigkeit (normkonform)
oder
- Im Kaltbereich mit 100% Dämmstärke für normkonforme Dämmung.
Einsatzbereiche
- An der Hauswand: Sichere und einfache Montage mit tiefenverstellbaren Wandhaltern
- Unter- oder oberirdisch: Frostsicher, wartungsfreundlich & langlebig
- Auf dem Garagendach: Direkte Rohrführung über das Dach – kompakt & effizient
- In Tiefgaragen: platzsparende Parallelverlegung von zwei Einfachrohren
Unser gesamtes Rohrrino-Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop:
schornsteintechnik-neumarkt.de/subcategory/130
Sie wünschen noch mehr Infos zu unserem neuen Schutzrohrsystem? Dann schauen Sie sich gerne unseren Flyer dazu an:
schornsteintechnik-neumarkt.de/document/brosch%C3%BCren
Überzeugen Sie sich selbst und fordern noch heute ein Angebot an! Auch bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Seite:
schornsteintechnik-neumarkt.de/contact
Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!
schornsteintechnik-neumarkt.de/news
Ihre Schornsteintechnik Neumarkt