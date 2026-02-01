Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist es unerlässlich Leitungen ausreichend zu dämmen, da sonst ein nicht unerheblicher Teil der erzeugten Wärme verloren gehen kann, was die gesamte Heizleistung stark beeinträchtigt.

Nur ein ausreichend gut isoliertes System kann die Energieeffizienz der Wärmepumpe erhöhen. Und genau hier kommt unser neues Wärmeschutzdämmrohrsystem Rohrrino zum Einsatz!

Vorteile im Überblick

Normgerechte Dämmung nach GEG

Für Größen bis 100 mm Rohrinnendurchmesser

Wärmeleitfähigkeit besser als 0,035 W/(m·K)

Sicherung hoher Energieeffizienz

Schutz vor Wärmeverlust

Schnelle Steckmontage ohne Spezialwerkzeug

Ober- und unterirdische Verlegung möglich

Für alle Einbausituationen geeignet

Frostsicher, UV-beständig & langlebig

Für Außen- und Kaltbereiche

Ausführungen

Sowohl unser Einfach- als auch unser Doppelrohrsystem sorgt:

im Außenbereich mit 200% Dämmstärke für höchste Energieeffizienz und Witterungsbeständigkeit (normkonform)

oder

Im Kaltbereich mit 100% Dämmstärke für normkonforme Dämmung.

Einsatzbereiche

An der Hauswand : Sichere und einfache Montage mit tiefenverstellbaren Wandhaltern

: Sichere und einfache Montage mit tiefenverstellbaren Wandhaltern Unter- oder oberirdisch : Frostsicher, wartungsfreundlich & langlebig

: Frostsicher, wartungsfreundlich & langlebig Auf dem Garagendach : Direkte Rohrführung über das Dach – kompakt & effizient

: Direkte Rohrführung über das Dach – kompakt & effizient In Tiefgaragen: platzsparende Parallelverlegung von zwei Einfachrohren

Unser gesamtes Rohrrino-Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop:

schornsteintechnik-neumarkt.de/subcategory/130

Sie wünschen noch mehr Infos zu unserem neuen Schutzrohrsystem? Dann schauen Sie sich gerne unseren Flyer dazu an:

schornsteintechnik-neumarkt.de/document/brosch%C3%BCren

Überzeugen Sie sich selbst und fordern noch heute ein Angebot an! Auch bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Seite:

schornsteintechnik-neumarkt.de/contact

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt