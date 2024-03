Die Grohe AG ist dem VDMA Armaturen beigetreten. Die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH wird zudem Mitglied des neuen Industrieverbunds VDMA Sanitärtechnik und -design. Als eine führende Marke der Sanitärbranche unterstreicht und stärkt GROHE damit ihr bestehendes Engagement für die Zukunft der Branche und bekennt sich zur Bedeutung von Zusammenarbeit und Austausch innerhalb der Industrie.

Gemeinsam stärker: Engagement für die Industrie

Im Angesicht der angespannten konjunkturellen Lage der Bauwirtschaft setzt GROHE mit diesem Schritt ein klares Zeichen. „Mit unserem Beitritt zum VDMA möchten wir aktiv zur Weiterentwicklung des gesamten Industrieverbands beitragen und uns engagiert für die Zukunft unserer Branche einsetzen“, erklärt Marc Dobro, Geschäftsführer Grohe Deutschland Vertriebs GmbH. „In einer Zeit, in der die Branche vor zahlreichen Herausforderungen steht, ist es umso wichtiger, diese klar zu benennen und anzugehen.“

„Der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design setzt sich als Netzwerk und Sprachrohr der Branche dafür ein, die Rahmenbedingungen für eine starke und zukunftsfähige Sanitärindustrie zu schaffen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir GROHE als neues Mitglied gewinnen konnten. Gestärkt durch den Beitritt der renommierten Sanitärmarke können wir der Stimme unserer Branche in Politik und Öffentlichkeit künftig noch mehr Gehör verschaffen“, betont Dr. Laura Dorfer, Geschäftsführerin VDMA Sanitärtechnik und -design.

Der VDMA repräsentiert mehr als 3.600 Mitgliedsunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Als größter Industrieverband Europas setzt sich der VDMA für die Interessen seiner Mitglieder ein und fördert Innovation sowie nachhaltige Entwicklungen in der Branche.

Der VDMA Armaturen ist mit über 170 Mitgliedsunternehmen das Sprachrohr der gesamten Armaturenindustrie und engagiert sich für die Interessen der Branche in Deutschland und Europa. Mit dem Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design, der im November 2023 gegründet wurde, will die Sanitärindustrie künftig an einem Strang ziehen, gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam angehen und ihren Positionen gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Verbandslandschaft mehr Gehör verschaffen.