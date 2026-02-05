Mit Midea nimmt WS Weinmann & Schanz seit Januar 2026 eine der international führenden Marken im Bereich Heizung und Klima in sein SHK-Sortiment auf. Ab Februar 2026 ist Midea offiziell als Lieferant im WS-Programm gelistet – inklusive eines druckfrischen Midea-Spezialkatalogs, in dem SHK-Fachbetriebe das gesamte relevante Sortiment gebündelt finden.

Breites Portfolio von Wärmepumpen bis PortaSplit

Die Partnerschaft umfasst eine Auswahl vom SHK-Produktportfolio von Midea:

von leistungsstarken Luft/Wasser-Wärmepumpen (z. B. Arctic, Nature, Mars und Mars Large mit Kältemittel R290) über Single- und Multi-Split-Klimageräte bis hin zu Plug- & Play-Lösungen wie PortaSplit sowie Luftentfeuchtern und Luftreinigern.

Dabei wird das Midea-Sortiment stetig ausgebaut und demnächst um das Energiemanagementsystem MHELIOS und andere Artikeln erweitert.

Somit bietet WS seinen Kunden für nahezu jede Projektanforderung im Wohn- und Kleingewerbebereich die passende Lösung – von der Einzelanlage im Einfamilienhaus bis hin zu Systemen für größere Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte.

Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und einfache Installation

Im Fokus der Kooperation stehen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit:

Midea setzt auf umweltfreundliche Kältemittel (R290/R32), moderne Inverter-Technologie und Effizienzklassen bis A+++. Das unterstützt nicht nur die Energiewende im Gebäudesektor, sondern senkt auch Betriebs- und Energiekosten für Endkunden.

Gleichzeitig sind die Systeme auf eine praxisgerechte Installation ausgelegt:

Monoblock-Wärmepumpen mit integrierter Hydraulik

Förderfähige Systeme mit hohen Vorlauftemperaturen

Mobile Lösungen und Multi-Split-Systeme für maximale Flexibilität bei Neubau, Sanierung und Nachrüstung

So profitieren SHK-Fachbetriebe von schneller, unkomplizierter Montage und einer hohen Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

Flächendeckende Verfügbarkeit und starker Service

Als erster flächendeckender Großhandelspartner macht WS das Midea-SHK-Sortiment bundesweit leicht zugänglich. SHK-Betriebe erhalten:

Hohe Verfügbarkeit über das WS-Logistiknetz

über das WS-Logistiknetz Technische Beratung durch das WS-Team

durch das WS-Team Attraktive Konditionen im Rahmen der Großhandelspartnerschaft

Midea unterstreicht damit seine strategische Ausrichtung im SHK-Markt: kontrolliertes Wachstum mit innovativen Produkten, partnerschaftlichen Strukturen und einem klaren Bekenntnis zum Fachhandwerk. WS ergänzt dieses Angebot um die eigene Stärke im Versandgroßhandel, digitale Services und eine schnelle, zuverlässige Belieferung.

Marken-Spezial: Alle Midea-Artikel auf einen Blick

Parallel zur Listung erscheint am 05.02.2026 bei WS ein Midea-Spezialheft mit allen aktuell verfügbaren Artikeln inklusive technischer Daten, Variantenübersichten und praxisnaher Zusatzprodukte – von Wärmepumpen über Klimageräte bis hin zu passendem Zubehör.

Das Spezial ist als Print-Variante für WS Kunden erhältlich und im Online-Shop www.weinmann-schanz.de als Blätterkatalog einsehbar.

Damit wird Midea für SHK-Fachbetriebe nicht nur „neu im Programm“, sondern zugleich übersichtlich und planungssicher in der täglichen Arbeit nutzbar – von der Beratung und Auslegung bis hin zur Bestellung und Montage.

Save the Date

Midea und WS Weinmann & Schanz sind auch auf den SHK-Messen in Essen und Nürnberg anzutreffen. Mehr Informationen folgen in Kürze.