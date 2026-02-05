Midea – neu bei WS im Programm
05.02.2026  Pressemeldung Alle News von WS

Midea neu bei WS Weinmann & Schanz

Starke Partnerschaft für Energieeffizienz – jetzt mit eigenem Marken-Spezial

Mit Midea nimmt WS Weinmann & Schanz seit Januar 2026 eine der international führenden Marken im Bereich Heizung und Klima in sein SHK-Sortiment auf. Ab Februar 2026 ist Midea offiziell als Lieferant im WS-Programm gelistet – inklusive eines druckfrischen Midea-Spezialkatalogs, in dem SHK-Fachbetriebe das gesamte relevante Sortiment gebündelt finden.

Breites Portfolio von Wärmepumpen bis PortaSplit

Die Partnerschaft umfasst eine Auswahl vom SHK-Produktportfolio von Midea:
von leistungsstarken Luft/Wasser-Wärmepumpen (z. B. Arctic, Nature, Mars und Mars Large mit Kältemittel R290) über Single- und Multi-Split-Klimageräte bis hin zu Plug- & Play-Lösungen wie PortaSplit sowie Luftentfeuchtern und Luftreinigern.

Dabei wird das Midea-Sortiment stetig ausgebaut und demnächst um das Energiemanagementsystem MHELIOS und andere Artikeln erweitert.

Somit bietet WS seinen Kunden für nahezu jede Projektanforderung im Wohn- und Kleingewerbebereich die passende Lösung – von der Einzelanlage im Einfamilienhaus bis hin zu Systemen für größere Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte.

Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und einfache Installation

Im Fokus der Kooperation stehen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit:
Midea setzt auf umweltfreundliche Kältemittel (R290/R32), moderne Inverter-Technologie und Effizienzklassen bis A+++. Das unterstützt nicht nur die Energiewende im Gebäudesektor, sondern senkt auch Betriebs- und Energiekosten für Endkunden.

Gleichzeitig sind die Systeme auf eine praxisgerechte Installation ausgelegt:

  • Monoblock-Wärmepumpen mit integrierter Hydraulik
  • Förderfähige Systeme mit hohen Vorlauftemperaturen
  • Mobile Lösungen und Multi-Split-Systeme für maximale Flexibilität bei Neubau, Sanierung und Nachrüstung

So profitieren SHK-Fachbetriebe von schneller, unkomplizierter Montage und einer hohen Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

Flächendeckende Verfügbarkeit und starker Service

Als erster flächendeckender Großhandelspartner macht WS das Midea-SHK-Sortiment bundesweit leicht zugänglich. SHK-Betriebe erhalten:

  • Hohe Verfügbarkeit über das WS-Logistiknetz
  • Technische Beratung durch das WS-Team
  • Attraktive Konditionen im Rahmen der Großhandelspartnerschaft

Midea unterstreicht damit seine strategische Ausrichtung im SHK-Markt: kontrolliertes Wachstum mit innovativen Produktenpartnerschaftlichen Strukturen und einem klaren Bekenntnis zum Fachhandwerk. WS ergänzt dieses Angebot um die eigene Stärke im Versandgroßhandel, digitale Services und eine schnelle, zuverlässige Belieferung.

Marken-Spezial: Alle Midea-Artikel auf einen Blick

Parallel zur Listung erscheint am 05.02.2026 bei WS ein Midea-Spezialheft mit allen aktuell verfügbaren Artikeln inklusive technischer Daten, Variantenübersichten und praxisnaher Zusatzprodukte – von Wärmepumpen über Klimageräte bis hin zu passendem Zubehör.

Das Spezial ist als Print-Variante für WS Kunden erhältlich und im Online-Shop www.weinmann-schanz.de als Blätterkatalog einsehbar.

Damit wird Midea für SHK-Fachbetriebe nicht nur „neu im Programm“, sondern zugleich übersichtlich und planungssicher in der täglichen Arbeit nutzbar – von der Beratung und Auslegung bis hin zur Bestellung und Montage.

Save the Date

Midea und WS Weinmann & Schanz sind auch auf den SHK-Messen in Essen und Nürnberg anzutreffen. Mehr Informationen folgen in Kürze.

WS Weinmann & Schanz GmbH
WS Weinmann & Schanz GmbH
Rote Länder 4
72336 Balingen
Deutschland
Telefon:  +49 7433 9892 12
www.weinmann-schanz.de
