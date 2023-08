Die Nordwest-Exklusivmarke bleibt dem Eishockeysport treu: Nach dem bisherigen Engagement bei den Iserlohn Roosters wird delphis mit dem Start der neuen DEL-Saison Mitte September Premiumpartner bei den Augsburger Panthern.

In Zusammenarbeit mit dem Fachhandelspartner Gustl Pürsch GmbH setzt der Haustechnik-Bereich vor Ort ein großes Paket an delphis-Werbemaßnahmen um. Die Ortsnähe des Augsburger Sanitär- und Heizungsgroßhandels und der sympathische Sportverein gaben den Ausschlag für das neue Sponsoring der Panther. „Gemeinsam mit unserem Fachhandelspartner Gustl Pürsch bringen wir unser delphis Eishockey Sponsoring nun in Augsburg auf ein neues Level. Die Produkte der Marke delphis für Bad und Heizung stehen für Faszination und Leistungsfähigkeit! Wir bauen darauf, dass unsere Markenbotschaft nicht nur durch reine Werbeplatzierungen, sondern vor allem über die Spielweise der Panther, attraktiv positioniert wird“, erläutert Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST und damit auch zuständig für die Exklusivmarke delphis. Die Geschäftsführer der Gustl Pürsch GmbH, Alexander Neff & Rudolf Schaule, ergänzen: „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir als Augsburger Unternehmen gemeinsam mit der Exklusivmarke delphis unsere Panther unterstützen können. Mit der Strahlkraft des Eishockeyvereins setzen wir auf Kundenbindung und Neukundengewinnung sowie ein gesteigertes Interesse an unserer neuen Bäd erausstellung und an unseren Stellenangeboten.“

Die Exklusivmarke wird zukünftig im Curt-Frenzel-Stadion nicht mehr zu übersehen sein. Das delphis-Logo ist in der Spielzeit 2023/24 auf mehreren hochwertigen Werbeflächen aufmerksamkeitsstark präsent: unter anderem auf dem Rücken der Trikots, in einem Bullykreis, bei Heimtoren auf dem LED-Würfel und den VIP-Einlassbändchen. Zudem können die delphis-Fachhandelspartner mit ihren Kunden das Geschehen auf dem Eis aus der eigenen delphis-Loge verfolgen. Für eine noch höhere Sichtbarkeit wird das delphis-Logo auch bei zwei Heimspielen die Trikotbrust der Augsburger Panther zieren. Außerdem sind zusätzliche Events und Werbemittel geplant.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „Wir freuen uns sehr, diesen neuen starken Premiumpartner an unserer Seite zu haben. Mit einem Mix an erstklassigen Werbemaßnahmen können wir helfen, die Bekanntheit der Exklusivmarke delphis mit ihren hochwertigen Produkten weiter zu steigern.“ Christian Frisch, Marketing-Manager des Clubs, sagte außerdem: „Unser Dank gilt dem Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST, Mario Tröck, und der Gustl Pürsch GmbH für das in uns gesetzte Vertrauen.“

Über delphis:

Die Exklusivmarke steht für innovative und hochwertige Qualitätsprodukte aus den Bereichen Sanitär, Installation und Heizung. Das Portfolio umfasst über 7.500 Artikel mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis – für Gäste-WC, Duschbad und Wannenbad, auch barrierefrei. Die Ware ist über das NORDWEST-Zentrallager schnell verfügbar. Die Linien delphis unic, delphis living und delphisXpert haben für jeden Kunden das passende Produkt im Angebot. Die Exklusivmarke bietet Qualität auf höchstem Niveau, gepaart mit Funktionalität und Langlebigkeit - für mehr Individualität und Freude im Bad. Mit der Gustl Pürsch GmbH steht in Augsburg ein kompetenter Fachberater und Handelspartner mit eigener Badausstellung in der Holzbachstraße zur Verfügung.