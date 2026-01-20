Verabschieden Sie sich von langweiligen Standardinstallationen – mit unseren farbigen Flexschläuchen und Eckventilen bringen Sie nicht nur Funktion, sondern auch Design in Ihr Bad! Ob elegant in Schwarz und Weiss oder modern und frisch – unsere hochwertigen Flexschläuche setzen gezielte Akzente und verleihen jedem Raum das gewisse Etwas.

Unsere schwarzen und weißen DN8-Sanitär-Flexschläuche mit DVGW-Zertifizierung und Überwurfmuttern, die in bis zu acht Farben erhältlich sind. Dank verschiedener Längen und Abmessungen lassen sie sich individuell kombinieren – perfekt abgestimmt auf moderne Bad- und Küchenkonzepte. Ergänzt wird das Sortiment durch Keramik-Eckventile in den gleichen Farbtönen. So entstehen Dutzende stilvolle Kombinationen – ideal für Architekten, Planer und anspruchsvolle Anwender in privaten Haushalten (innen und außen), öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Hotels oder medizinischen Einrichtungen.

Modernes Design: Perfekt abgestimmt auf Armaturen und Badkonzepte

Höchste Qualität: Druck- und temperaturbeständig nach DVGW für maximale Sicherheit

Flexibel und Knickfest: Ideal für enge Einbausituationen, einfache Montage

Farbkombinationen: Über 70 Varianten an Farbe, Länge, Abmessung

Robust & langlebig: Korrosionsbeständige Polymerumflechtung, resistent gegen Feuchtigkeit, Reinigungsmittel und Chemikalien

Qualität aus Eigenfertigung – hergestellt von Tucai

Ausgezeichnetes Design – Gewinner des iF Design Award 2025 in der Kategorie Bad

Ob bei der Neuinstallation oder als stilvolles Upgrade – unsere farbigen Flexschläuche vereinen Technik mit Ästhetik. Ideal für kreative Badgestalter, Architekten und alle, die Wert auf Details legen.

Jetzt entdecken und Farbe bekennen!

In den Grundfarben Schwarz und Weiß bieten die Premium-Flexschläuche und Eckventile jedem Anwender maximale kreative Freiheit und ermöglichen es, farbenfrohe Armaturen zu vervollständigen oder Innenräume zu gestalten. Funktional, hygienisch und ästhetischer als je zuvor, passt diese neue Serie perfekt zu den neuesten Trends in der Gestaltung von Badezimmern und Küchen

Einteilige, nahtlos in den Schlauch übergehende Überwurfmuttern runden das exklusive Design der Schläuche ab. Die dazu wählbaren Farben sind Schwarz, Weiß, Verchromt, Gold, Roségold, Antik-Bronze, Schwarzstahl und Gebürsteter Stahl

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf

TAQ Premium: Funktional, hygienisch, ästhetisch