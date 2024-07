Besonders beliebt zur Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern und im mehrgeschossigen Wohnbau ist die wandhängende Trinkwasserwärmepumpe AE CALYPSO VM. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz aus und wurde eigens als platzsparende Lösung für die Wandmontage konzipiert. Darüber hinaus überzeugt die AE Calypso VM mit bis zu 75 % Energieersparnis im Vergleich zu klassischen elektrischen Warmwasserbereitern.

Als energieeffizienter Ersatz punktet das Produkt mit kurzer Aufheizzeit, garantiert einen großen Temperaturbereich und bietet mit einer intelligenten Steuerung höchsten Komfort in der Nutzung. Über die benutzerfreundliche digitale Anzeige lässt sich das Menü leicht bedienen und kann auch einfach in gängige Smart-Home-Lösungen integriert werden. Denn dank Cozytouch-App lässt sich alles auch von unterwegs über das Smartphone oder ein Tablet einstellen. So kann der Warmwasser-Komfort von überall aus flexibel gesteuert werden.

Informationen zum Austria Email Produktsortiment sind auf www.austria-email.de zusammengefasst. Auch Unterlagen zu Produkten stehen zum Download zur Verfügung.