Nordwest gründet neuen Geschäftsbereich

Im Rahmen der Reorganisation in der Dortmunder Nordwest-Zentrale entstand im April 2022 der neue Geschäftsbereich Geschäftsfeldentwicklung & Akquisition unter der Leitung von Thorsten Stiefken.

Was vorher im Gesamtbereich Vertrieb verankert war, ist jetzt in zwei neue Geschäftsbereiche aufgesplittet worden, um zum einen die Betreuung und Weiterentwicklung der Fachhandelspartner weiter auszubauen und zum anderen ganz neue Geschäftsfelder strategisch zu erschließen: Neben dem Bereich Großhandel & Geschäftspartnermanagement, geleitet von Jan Korb, entstand mit Thorsten Stiefken an der Spitze die Geschäftsfeldentwicklung & Akquisition. Zur strategischen Weiterentwicklung stehen sowohl die Gewinnung weiterer Handelspartner als auch der Aufbau zusätzlicher Kooperationen im Fokus. Dies umfasst die Konzeption von neuen innovativen Leistungen, von denen alle Beteiligten profitieren: neue und bestehende Handelspartner, Lieferantenpartner sowie Nordwest als Organisation selbst.

So wurden beispielsweise mit dem Systemkonzept Fachwerk erste Schritte gemacht, um vertriebliche Aufgabenstellung im Handel zu systematisieren und dadurch die Handelspartner substanziell zu entlasten. Durch die neu gewonnenen Freiräume können diese wiederum ihr Kerngeschäft und die Nähe zu ihren Kunden weiter intensivieren. Sortimentsberatung, Ladenbau-/POS-Dienstleistungen und vieles mehr ergänzen das durchdachte Gesamtkonzept des Geschäftsbereiches.

Der verantwortliche Geschäftsbereichsleiter Thorsten Stiefken (50) ist gelernter Stahlhändler und ein Verbandsurgestein. Seit über drei Jahrzehnten ist er in der Branche tätig, seit 15 Jahren davon bei der Nordwest Handel AG: „Von jeher setze ich mich mit Marktstrukturen und Weiterentwicklungen auseinander. Als gebürtiger Landwirt bin ich es gewohnt, Neuland zu beackern und brenne sozusagen dafür, neue Themen und Strategien zu entwickeln, die zukünftigen Erfolg sichern und für alle Beteiligten von Nutzen sind - für mich ein großer Motivator“, erläutert Stiefken seine Berufung.