Mit einer Kontrollierten Wohnraumlüftung ist saubere, angenehm temperierte und jederzeit frische Raumluft gewährleistet. Werden die Filter regelmäßig ausgetauscht und die Planung sowie Montage korrekt und normgerecht durchgeführt, sind Lüftungssysteme absolut hygienisch. Üblicherweise reicht es daher aus, nach fünf bis zehn Jahren zu überprüfen, ob eine Reinigung der Rohrleitungen notwendig ist. Ist diese erforderlich, bietet FRÄNKISCHE mit seinem Kooperationspartner Fielers & Danilov Dynamic Solutions eine effektive Saug- und Wischlösung. Neue Sets des profi-air Reinigungssystems SaWi in Nennweite 90 und tunnel 132x52 mm vergrößern nun das Angebot: Damit lassen sich ab sofort profi-air classic Rohre in den Nennweiten 63, 75 sowie 90 und profi-air tunnel Rohre reinigen. „Mit den neuen Varianten bieten wir für jedes flexible KWL-Rohr aus unserem Sortiment eine schnelle, fachgerechte und leistungsstarke Reinigungsmöglichkeit“, erklärt Tobias Fraas, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Bereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

Perfektes Ergebnis durch Saugen und Wischen (SaWi)

Das leistungsstarke Reinigungssystem basiert auf einem zweistufigen Saug- und Wischkonzept: Über die Revisionsöffnung am Verteiler oder am Luftdurchlass führen Installateure das Zug- und Sicherheitsseil mit angebrachter Zugeinheit ins profi-air Rohr ein. Mit einem handelsüblichen Staubsauger saugen sie die Zugeinheit mittels Adapter am anderen Ende der Leitung an. Dies entfernt lose sowie grobe Verschmutzungen und durch die Vibrationen lösen sich Anhaftungen von der Wandung.

Im zweiten Schritt nutzen Anwender statt der Zugeinheit den Molch mit Reinigungstüchern, um feine Partikel von der Wandung zu entfernen. Die Tücher lassen sich optional mit Desinfektionsmittel befeuchten. Das Reinigungssystem SaWi ist einfach anzuwenden und ideal auf die profi-air Komponenten abgestimmt. Die Saug- und Wischlösung überzeugt gegenüber marktüblichen Bürsten- und Druckluftsystemen mit seiner hohen Reinigungsleistung. Außerdem passiert das Reinigungsset Formteile problemlos.

Mehrere Sets und separates Zubehör

Das profi-air Reinigungssystem SaWi gibt es in verschiedenen Setvarianten im praktischen Koffer. Diese umfassen: Stopfen und Adapter für profi-air Rohre, Tuch-Stülper, Adapter für Luftdurchlässe in 125 mm und 100 mm, Zugeinheiten, Aufbewahrungsboxen mit Reinigungstüchern und Molche. Außerdem sind im Set wahlweise zwei 10 mm starke Zug- und Sicherheitsseile mit 30 m Länge inklusive Karabinerhaken und Führungskugel enthalten. Die Reinigungstücher und das Zug- sowie Sicherheitsseil sind auch einzeln erhältlich.

profi-air: gesund und effektiv

Das profi-air System zur Kontrollierten Wohnraumlüftung von FRÄNKISCHE schafft ein gesundes und behagliches Klima in allen Räumen und verhindert Feuchteschäden sowie Schimmelbildung. Die glatten Innenschichten, die strömungsoptimierten Formteile und die antistatischen sowie antibakteriellen Rohrzusätze tragen dazu bei, dass die Lüftung einwandfrei und sauber funktioniert. Ist dennoch eine Reinigung erforderlich, lässt sich diese über die gängige sternförmige Verteilung per Verteilerkästen mit Revisionsöffnungen und dem profi-air Reinigungssystem SaWi einfach und effizient umsetzen.

Weitere Informationen und ein Anwendungsvideo unter www.fraenkische.com/de-DE/sawi