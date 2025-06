Die Dampfbadtechnik ist das Herzstück eines jeden Dampfbads. Ein leistungsstarker Dampfgenerator ist entscheidend für ein dichtes Dampfbild. In allen Repabad Dusch- und Dampfpaneelen, ATLANTA, MALTA, HALIFAX und VENTURA ist die hochwertige Technik kompakt verbaut und verbirgt sich hinter der Verkleidung. In der Modellausführung UNIQUE wird die Front mit einer großflächigen Fliese verkleidet. So passen sich die Paneele optisch der gefliesten Wand an und verschmelzen scheinbar mit der Wandfläche. Sie entziehen sich dem Blick des Betrachters und die Dusche entpuppt sich erst auf den zweiten Blick als vollwertiges Dampfbad. Lediglich die Armatur und das elektronische Bedienfeld lassen erahnen, welche wohltuenden Eigenschaften die Dampfbadpaneele in der Ausführung UNIQUE in die Dusche bringen.

Für die Montage der Dampfbadpaneele Ausführung UNIQUE wird eine Edelstahlplatte mit vormontierten Befestigungselementen geliefert. Diese kann bauseits individuell mit einer einteiligen Großformat-Fliese gefliest werden. Die Fliesenstärke sollte 3 bis 6 mm betragen. Für den Zuschnitt der großformatigen Fliese wird eine Zeichnung oder ein Datensatz zur Verfügung gestellt.

Die Vorteile der Repabad Dampfbäder auf einen Blick:

Höchster Komfort und Funktionalität : Die Dampfbäder sind so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und einfache Bedienung bieten.

: Die Dampfbäder sind so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und einfache Bedienung bieten. Modernste Technologien : Die integrierten Technologien sorgen für ein angenehmes und gleichmäßiges Dampfklima.

: Die integrierten Technologien sorgen für ein angenehmes und gleichmäßiges Dampfklima. Optische Integration: Die Paneele passen sich nahtlos der gefliesten Wand an und verschmelzen optisch mit der Umgebung.

Zusätzliche Wohlfühlfunktionen: Infrarot-, Aroma- und Farblichttherapie, Sole, Nebeldüsen und Musik können individuell ausgewählt werden.

Technische Daten:

Atlanta Malta Ventura Halifax

Abmessungen (cm): 85 x 30 x 5 / 14,5 88 x 35 x 10 190 x 29 x 6 197,5 / 207,5 / 219,5 x 29 x 14

Dampfleistung (kW): 3,2 / 4 / 6 3,2 / 4 / 6 3,2 / 4 / 6 / 9 3,2 / 4 / 6 / 9

Raumvolumen (m3): bis 5 bis 5 bis 8 bis 8

www.repabad.com/dampfbad