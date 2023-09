libero 5000 Inlab ist die intelligente und funktionale Walk In Lösung die nun auch für die Ausstattung von Nischen erhältlich ist und es ermöglicht den verfügbaren Platz voll auszunutzen und eventuelle architektonische Hindernisse zu bewältigen.

Die neue Version von libero 5000 Inlab wurde entwickelt, um eine personalisierbare und flexible Lösung für komplexe Umgebungen mit unregelmäßigen Merkmalen wie Wandausschnitte, Fenster und seitliche Vormauerungen zu bieten. Das neue Design ermöglicht neue architektonische Lösungen und unkonventionelle Installationen und ist die ideale Lösung für Nischenprojekte, die eine Sonderlösung erfordern.

Die Laufschiene der Tür kann je nach Situation angepasst bzw. zugeschnitten werden. Die seitlichen Stütze, die bei Ecklösungen der Inlab zum Einsatz kommt, ist bei der neuen Lösung in Nische nicht mehr notwendig. Dadurch findet die neue Lösung bei schwierigen architektonischen Gegebenheiten, insbesondere bei Fenstern im Duschbereich, Verwendung, ohne die Funktionalität oder Stabilität der Duschkabine zu beeinträchtigen.

Das Schiebeelement der Walk In Lösung lässt sich für einen besseren Spritzschutz während des Duschens schließen, bleibt aber etwas geöffnet - eine richtige Walk In Lösung eben! Für einen komfortablen Einstieg oder bei Nichtgebrauch wird die Türe hinter das Festfeld geschoben. Dies öffnet den Raum und sorgt für ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit.

Die freistehende Schiebetür Inlab für Nische mit 8 mm Sicherheitsglas ist dem ACS-System ausgestattet, dank dem das Türelement sanft in die Offen- bzw. Geschlossen-Position gezogen wird. Die höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen, die sich im horizontalen Profil verbergen, sorgen für eine außergewöhnliche Laufruhe der Tür. Das 5-Sterne-Abtropfsystem besteht aus einem dünnen Aluminiumprofil mit einer PVC-Dichtung, die einfach abgenommen und gereinigt werden kann und Schmutzablagerungen minimiert.

libero 5000 Inlab für Nische ist in drei verschiedenen Installationsoptionen erhältlich: ohne Profil, mit Wandprofil und mit Unterputzprofil, um den spezifischen Anforderungen an Ihre Dusche gerecht zu werden. Das Glas und das Profil sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Badezimmerbereich zu personalisieren und noch spezieller zu gestalten.

Nutzen Sie die Unregelmäßigkeiten Ihres Badezimmers optimal aus und schaffen Sie mit libero 5000 Inlab für Nische etwas Originelles!