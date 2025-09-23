Die NIBE S1157/S1257: Innovative Sole/Wasser-Wärmepumpen mit R290-Technologie, die höchste Effizienz und Nachhaltigkeit bieten – ideal für Neubauten und Modernisierungen.

Mit den innovativen Sole/Wasser-Wärmepumpen vom Typ NIBE S1157 und S1257 setzt NIBE künftig neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Nachhaltigkeit und intelligenter Heiztechnologie. Die Baureihe nutzt die konstant verfügbare Energie des Erdreichs für eine zuverlässige und umweltfreundliche Wärmeversorgung – und das bei maximaler Flexibilität für Neubau und Modernisierung.

Optimale Leistung für jedes Gebäude

Mithilfe von modernster Inverter-Technologie passen sich die Wärmepumpen der NIBE S1157/ S1257-Serie exakt dem Energiebedarf des Gebäudes an – das sorgt für einen geringeren Stromverbrauch und eine besonders hohe Jahresarbeitszahl.

NIBE verfügt über einschlägige Erfahrung in diesem Bereich, denn leistungsgeregelte NIBE Sole/Wasser-Wärmepumpen wurden bereits vor 20 Jahren auf der Branchenleitmesse ISH 2005 vorgestellt. Die neuen Modelle mit dem Kältemittel R290 sind künftig in den Leistungsgrößen 5, 8, 13 und 18 kW verfügbar und lassen sich optimal an individuelle Anforderungen anpassen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten: Dank stufenloser Leistungsregelung und optimiertem SCOP

Jahrzehntelange Kompetenz mit leistungsgeregelten Wärmepumpen

Flexibel einsetzbar: Perfekt für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbe

Natürliches Kältemittel R290: Zukunftssicher, PFAS-frei und umweltfreundlich

Einfache Integration: Kompatibel mit Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern und Smart-Home-Systemen

Heizen und Kühlen mit einer Anlage: Passiv- und Aktivkühlung für das ganze Jahr

Nachhaltig und zukunftssicher

Mit dem natürlichen Kältemittel R290 setzt NIBE auch bei den Sole/Wasser-Wärmepumpen auf eine langfristig umweltfreundliche Lösung. Das GWP (Global Warming Potential) von nur 0,02 reduziert den Einfluss auf den Treibhauseffekt auf ein Minimum, während die Wärmepumpen dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C auch für den Einsatz in bestehenden Gebäuden bestens geeignet sind. Erste Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 sind bei NIBE seit dem Jahr 1989 im Einsatz, wobei NIBE in diesem Zusammenhang über einen Erfahrungsschatz aus über 200.000 Installationen verfügt.

Ein weiteres Highlight: Die integrierte Passivkühlfunktion (optional auswählbar) sorgt in den warmen Monaten für angenehme Temperaturen – mit äußerst geringen Stromkosten, da die Kühlenergie direkt aus dem Erdreich genutzt wird.

Intelligent vernetzt für maximale Effizienz

Wie alle Geräte der NIBE S-Serie lassen sich auch die neuen NIBE S1157/S1257-Modelle über das Onlineportal myUplink steuern und in moderne Energiekonzepte einbinden. Dank Smart Price Adaption nutzt die Wärmepumpe automatisch günstige Stromtarife und passt ihren Betrieb an die internetgestützte Wetterprognose an.

Mit den angekündigten Sole/Wasser-Wärmepumpen S1157 und S1257 bietet NIBE eine leistungsstarke, flexible und zukunftssichere Lösung für eine nachhaltige Wärmeversorgung – ideal für Bauherren, Sanierer und Gewerbetreibende.