Effizienz aus der Erde: Die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen NIBE S1157/S1257 auf Basis von R290
Optimale Leistung für jedes Gebäude
Mithilfe von modernster Inverter-Technologie passen sich die Wärmepumpen der NIBE S1157/ S1257-Serie exakt dem Energiebedarf des Gebäudes an – das sorgt für einen geringeren Stromverbrauch und eine besonders hohe Jahresarbeitszahl.
NIBE verfügt über einschlägige Erfahrung in diesem Bereich, denn leistungsgeregelte NIBE Sole/Wasser-Wärmepumpen wurden bereits vor 20 Jahren auf der Branchenleitmesse ISH 2005 vorgestellt. Die neuen Modelle mit dem Kältemittel R290 sind künftig in den Leistungsgrößen 5, 8, 13 und 18 kW verfügbar und lassen sich optimal an individuelle Anforderungen anpassen.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
- Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten: Dank stufenloser Leistungsregelung und optimiertem SCOP
- Jahrzehntelange Kompetenz mit leistungsgeregelten Wärmepumpen
- Flexibel einsetzbar: Perfekt für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbe
- Natürliches Kältemittel R290: Zukunftssicher, PFAS-frei und umweltfreundlich
- Einfache Integration: Kompatibel mit Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern und Smart-Home-Systemen
- Heizen und Kühlen mit einer Anlage: Passiv- und Aktivkühlung für das ganze Jahr
- Nachhaltig und zukunftssicher
Mit dem natürlichen Kältemittel R290 setzt NIBE auch bei den Sole/Wasser-Wärmepumpen auf eine langfristig umweltfreundliche Lösung. Das GWP (Global Warming Potential) von nur 0,02 reduziert den Einfluss auf den Treibhauseffekt auf ein Minimum, während die Wärmepumpen dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C auch für den Einsatz in bestehenden Gebäuden bestens geeignet sind. Erste Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 sind bei NIBE seit dem Jahr 1989 im Einsatz, wobei NIBE in diesem Zusammenhang über einen Erfahrungsschatz aus über 200.000 Installationen verfügt.
Ein weiteres Highlight: Die integrierte Passivkühlfunktion (optional auswählbar) sorgt in den warmen Monaten für angenehme Temperaturen – mit äußerst geringen Stromkosten, da die Kühlenergie direkt aus dem Erdreich genutzt wird.
Intelligent vernetzt für maximale Effizienz
Wie alle Geräte der NIBE S-Serie lassen sich auch die neuen NIBE S1157/S1257-Modelle über das Onlineportal myUplink steuern und in moderne Energiekonzepte einbinden. Dank Smart Price Adaption nutzt die Wärmepumpe automatisch günstige Stromtarife und passt ihren Betrieb an die internetgestützte Wetterprognose an.
Mit den angekündigten Sole/Wasser-Wärmepumpen S1157 und S1257 bietet NIBE eine leistungsstarke, flexible und zukunftssichere Lösung für eine nachhaltige Wärmeversorgung – ideal für Bauherren, Sanierer und Gewerbetreibende.