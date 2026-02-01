Der Bildungscampus auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Riem zählt zu den größten Schulbauprojekten der Stadt München. Auf einer Fläche von rund 8 Hektar bietet er Platz für rund 2.400 Schülerinnen und Schüler. Das Schulensemble umfasst ein sechszügiges Gymnasium, eine fünfzügige Realschule, zwei Dreifachsporthallen, zwei Schwimmbecken mit Hubböden sowie die zentrale Volkshochschule des Stadtteils. Die Sportanlagen stehen sowohl dem Schulbetrieb als auch lokalen Vereinen zur Verfügung und fördern die gemeinschaftliche Nutzung öffentlicher Infrastruktur. Der Campus verbindet eine moderne Bildungsarchitektur mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept.

Mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte Bildungsinfrastruktur und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden, wurde der Bildungscampus Riem von Beginn mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit geplant. Berücksichtigt wurden ökologische Aspekte wie Energieeffizienz, Dachbegrünung, Gebäudekühlung über Grundwasser und der Einsatz emissionsarmer, recyclingfähiger Materialien und Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Ein Beispiel ist die 2.000 m² große Photovoltaikanlage auf den Dächern, die jährlich rund 160.000 kWh Strom erzeugt und damit einen großen Beitrag zur Einsparung fossiler Energieträger leistet. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Regenwassermanagementsystem, das nicht nur der Gebäudeentwässerung, sondern auch dem Klimaschutz dient. Unter Regenwassermanagementsystem ist hier das Zusammenspiel verschiedener, exakt aufeinander abgestimmter Komponenten zu verstehen: Gründächer für die Aufnahme, Dachabläufe und Rohrsysteme für die Ableitung und Rigolen für das Speichern und die gedrosselte Versickerung von Regenwasser. Die Kombination dieser Maßnahmen entlastet die Entwässerungsinfrastruktur, unterstützt die lokale Verdunstungskühlung und trägt zur Grundwasserneubildung bei – ein Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Die technische Umsetzung der Dachentwässerung erfolgte mit Systemkomponenten von ACO Haustechnik.

Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil des Campuskonzepts

Als erste Fläche im Wasserkreislauf übernimmt das extensive Gründach des Bildungscampus Riem eine zentrale Rolle bei jedem Niederschlagsereignis: Es wirkt als Retentionsfläche, verzögert den Wasserabfluss und fördert die natürliche Verdunstung. Das entlastet die Kanalisation, trägt zur Einhaltung von Einleitbeschränkungen bei und mindert das Risiko von Überlastungen bei Starkregenereignissen. Indem es die Verdunstung von Regenwasser begünstigt, dadurch für Kühlung sorgt und gleichzeitig CO₂ bindet, trägt ein Gründach zugleich zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas bei. Es bietet Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten und steigert, so wie die anderen Grünflächen auf dem Campus, die angesichts der veränderten Klimabedingungen dringend erforderliche Klimaresilienz.

Sichere und effiziente Entwässerung der Gründächer

Für den Fall, dass bei sehr starken oder langanhaltenden Niederschlägen die Speicherfähigkeit des Gründachs überschritten wird, ist eine zuverlässige Entwässerungstechnologie notwendig – um durch kontrollierte Ableitung des überschüssigen Wassers Stauwasserbildung zu verhindern und dadurch Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Im Falle des Bildungscampus Riem gewährleisten leistungsfähige ACO Spin Freispiegelabläufe DN 100 in Edelstahl V4A für die Regelentwässerung und ACO Jet Unterdruckabläufe DN 70 für die Notentwässerung eine zuverlässige Aufnahme und Ableitung hoher Niederschlagsmengen bei Starkregenereignissen.

Edelstahl V4A ist auch das Material des Rohrsystems. Es basiert auf ACO Pipe Edelstahlrohren in den Dimensionen DN 100 bis DN 315. Die Entscheidung für Edelstahl V4A anstelle von verzinktem Stahl war insbesondere aufgrund der chemischen Belastung durch das Gründach erforderlich. Im Substrat von Dachbegrünungen entstehen durch biologische Abbauprozesse organische Säuren, darunter Fulvosäuren, die in Kontakt mit Wasser in sehr geringer Konzentration gelöst werden können. Edelstahl V4A ist dank seines erhöhten Molybdängehalts besonders widerstandsfähig gegenüber diesen Einflüssen. Zusätzlich wurden die Rohrleitungen mit Armaflex gedämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Vervollständigt wird die langlebige und widerstandsfähige Entwässerungslösung von ACO Haustechnik durch die Ausstattung mit einer Begleitheizung: sie verhindert das Einfrieren des Wassers in den Fallleitungen und sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei frostigen Temperaturen. Und natürlich erfüllt das Entwässerungssystem auch die Anforderungen an den Brandschutz: Gemäß den geltenden Brandschutzvorgaben müssen Dachabläufe, die sich in einem Abstand von weniger als fünf Metern unterhalb aufgehender Gebäudeteile befinden, mit geeigneten Maßnahmen gegen die Weiterleitung von Feuer und Rauch ausgestattet sein. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurden ACO Dachabläufe mit integrierten Brandschutzeinsätzen und Hitzeschutzschilden eingesetzt. Diese Komponenten verhindern im Brandfall die vertikale Ausbreitung von Feuer durch die Entwässerungsleitungen und tragen so zur sicheren Gebäudezonierung bei. Gleichzeitig reduzieren sie thermische Belastungen im System und erfüllen die brandschutztechnischen Vorgaben nach aktuellem Stand der Technik.

Info-Box Bildungscampus München Riem

• Architekt: H4A Gessert + Randecker Generalplaner GmbH

• Planung: Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau

• Bauzeit: 2017–2024

• Dachentwässerung von ACO Haustechnik:

– ACO Spin Freispiegelabläufe DN 100 für die Regelentwässerung

– ACO Jet Unterdruckabläufe DN 70 für die Notentwässerung

– ACO Hitzeschutzschild zur Reduktion thermischer Belastungen

– integrierte Brandschutzeinsätze für die Flachdachabläufe gemäß den baulichen Anforderungen

– ACO Pipe Edelstahlrohrsystem V4A in den Dimensionen DN 100 bis 315 mit Begleitheizung für Frostsicherheit

– Wärmeschutz mit Armaflex zur Dämmung der Rohrleitungssystems

Weitere Information erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/produkte/referenzen/bildungscampus-riem-muenchen