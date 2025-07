In Mietwohnungen sind Abnutzung und der Umgang der Bewohnerinnen und Bewohner mit den Mietsachen oft nicht vorhersehbar. Große Wohnungsgesellschaften wie die Volkswohnung GmbH legen daher Wert auf Badausstattungen, die kostengünstig und zugleich hochwertig, robust und langlebig sind. Eine weitere Anforderung ist die schnelle und einfache Montage der Sanitärprodukte. In Karlsruhe, auf dem Areal des ehemaligen August-Klingler-Stadions in Daxlanden, entstand eine Neubausiedlung, die durch ihre architektonische Gestaltung und die Auswahl der Sanitärlösungen auf eine langlebige Nutzung und dauerhafte Werterhaltung ausgelegt ist. In den insgesamt 357 Wohneinheiten, davon 302 Mietwohnungen, im neuen August-Klingler-Areal fiel die Wahl bewusst auf bewährte Geberit Serien, um Wirtschaftlichkeit mit hoher Qualität zu verbinden.



Das August-Klingler-Areal bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern moderne, barrierefreie Wohnungen und eine hohe Lebensqualität durch die gute Infrastrukturanbindung. Auf einer Gesamtfläche von etwa 80.000 Quadratmetern wurden 357 Wohneinheiten in sieben Gebäuden sowie Tiefgaragen, Gewerbeeinheiten und eine Kindertagesstätte errichtet. Das Projekt soll dazu beitragen, dem steigenden Wohnraumbedarf in Karlsruhe zu begegnen.



Ein Wohnumfeld für die Zukunft

Ein zentrales Ziel der Bauherrin, der Volkswohnung GmbH, war es, eine dichte Bebauung zu realisieren, die gleichzeitig architektonisch ansprechend ist. Besonderer Wert wurde auf die Integration gemeinschaftlicher Einrichtungen gelegt, was durch die Einbeziehung einer Kindertagesstätte und mehrerer Gewerbeeinheiten umgesetzt wurde. Damit soll das Quartier den Bedürfnissen der Bewohnerschaft gerecht werden und die angrenzende Nachbarschaft bereichern.



Komplexe Planung und Ausführung der Sanitärlösungen

Für die Sanitärausstattung der Wohnungen spielte eine durchdachte Planung und die Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis eine zentrale Rolle. Besonders wichtig war dabei eine Installation, die sich unkompliziert umsetzen lässt. Hier erwiesen sich die eingesetzten Geberit Produkte als ideal: Laut Thomas Rothfuß, Projektleiter bei der Installationsfirma Alexander Ochs Wärmetechnik, ermöglichen sie eine schnelle und einfache Montage. Die Installateure profitieren von vertrauten Verfahren und Werkzeugen, während die nahezu selbsterklärende Handhabung durch anschauliche Montagevideos zusätzlich unterstützt wird. Die Produkte werden mit sämtlichem Zubehör vom Großhändler direkt auf die Baustelle geliefert.

„Die Anforderungen an das Sanitärkonzept waren klar definiert: Wir benötigten Lösungen, die nicht nur funktional, sondern auch zukunftssicher und langlebig sind“, erklärt Marc Hanen, Projektleiter beim Planungsbüro Planwerk400. „In großen Wohnprojekten erwarten die Auftraggeber gute Qualität zu einem bezahlbaren Preis und Badprodukte, bei denen sie sich auf Ersatzteilsicherheit und langfristige Verfügbarkeit verlassen können.“ Gemeinsam mit Thomas Rothfuß legte er zudem Wert auf Installationslösungen, die sich zeitsparend montieren lassen.

Geberit Setaplano im Duschbereich

Ausschlaggebend für die Wahl der Duschfläche waren Vorteile bei Montage, Langlebigkeit und Komfort. „Die Höhenverstellung des Tragrahmens ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Bodenhöhe und erleichtert die Zusammenarbeit mit den Fliesenlegern“, so Rothfuß. Des Weiteren ergänzt er: „Die Setaplano-Duschflächen zeichnen sich durch eine einfache Installation, schnelle Abdichtung und hohe Passgenauigkeit aus. Das macht die Montage wesentlich effizienter und reduziert den Aufwand für nachträgliche Nachbesserungen erheblich.“ Die porenfreie, rutschhemmende Oberfläche ist hygienisch und leicht zu reinigen. Der Mineralwerkstoff lässt sich bei kleinen Kratzern auspolieren – ideal bei Mieterwechseln. Ein Kammeinsatz hält die Haare zurück und verhindert ein Verstopfen des Abflusses. Er lässt sich leicht entnehmen und im Handumdrehen säubern.

Robust, funktional, zeitlos

Für das Quartier in Daxlanden fiel die Wahl auf die Badserie Renova von Geberit, die mit ihren Waschtischen und WCs eine pflegeleichte Ausstattung bietet. Marc Hanen hebt hervor, dass die Produkte hohen Qualitätsstandards entsprechen. Die Renova-Serie bietet Vorteile, da sie sowohl robust als auch funktional ist. Die Verantwortlichen entschieden sich in diesem Fall für die eckigen Geberit Renova Plan Waschtische. Sie bieten ein klassisches Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Keramiken der Serie lassen sich dank ihrer durchdachten Befestigungstechnik sehr einfach montieren. Geberit unterstützt die Installation mit Montagevideos und präzisen Bauanleitungen, was den Aufwand minimiert. „Dank der Schulung unserer Mitarbeiter auf Geberit-Produkte konnten wir alle Installationen problemlos durchführen“, ergänzt Rothfuß.



Optimierte Installation

Ein weiterer entscheidender Vorteil war die Verwendung von vorgefertigten GIS-Installationswänden, die es den Installateuren ermöglichten, die Vorwände schnell und einfach fertig zu stellen. „Die vorgefertigten GIS-Installationswände, die wir von Geberit erhalten haben, haben uns enorm viel Zeit bei der Installation gespart“, sagt Thomas Rothfuß. „Durch die saubere Planung und präzise Ausführung der Wände konnte die Montage deutlich beschleunigt und vereinfacht werden.“

Zuverlässigkeit und Servicequalität

Nicht nur die Qualität der Produkte, auch der hervorragende Service von Geberit trugen maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei. Rothfuß hebt hervor: „Die Betreuung durch Geberit war während des gesamten Projekts einwandfrei. Wir haben zu jeder Zeit schnelle Antworten auf unsere Fragen erhalten, die Unterstützung durch Montagevideos und präzise Anleitungen waren besonders wertvoll. Auch bei nachträglichen Änderungen zeigte sich Geberit als flexibler Partner, der schnell und zuverlässig auf unsere Änderungswünsche reagierte.“