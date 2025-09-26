Beim Fröling H2 und H3 erhalten Sie Schichtspeicher und Warmwasserspei­cher in einem Produkt.

Durch die hohe Effizienz der Wärmetauscherfläche liefern diese Speicher im Durchflussprinzip jederzeit ausreichend warmes Frischwasser mit außergewöhnlicher Qualität. Garantiert legionellenfrei! Beim Hygiene-Solarschichtspeicher H3 ist zusätzlich eine Einbindung von Solarenergie möglich. Zwei Hochleistungs-Solarregister garantieren eine ef­fiziente Solareinbindung.

Besondere Merkmale: