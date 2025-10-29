Mit K4.0 bringt TECO einfache Installation und Zuverlässigkeit direkt auf die Baustelle, mit einem DVGW-zertifizierten Doppel-Absperrset (Warm-/Kaltwasser), das schnelle Montage, hohe Beständigkeit und ein minimalistisches Design vereint. Ideal auch für sichtbare Installationen.

Schnelle Montage, sauberes Ergebnis

Vormontierte Box mit integrierter Wasserwaage und Druckbefestigung der Kugelhähne: reduziert Montagezeit und Komplexität.

Erhältlich mit Gewindeanschluss oder FASTEC®-Verbindung, dem TECO-System für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen.

Antiblockier-Kugelhähne: Leistung, die anhält

Die beiden Kugelhähne des K4.0-Kits verfügen über eine Gruppe mit einer Soft Turn-Antiblockierkugel aus Technopolymer mit vollem Durchgang, für geschmeidige Bedienung und dauerhafte Funktion:

Niedriges und konstantes Betriebsdrehmoment , mit stets sanftem Öffnen und Schließen, auch nach längerer Inaktivität.

, mit stets sanftem Öffnen und Schließen, auch nach längerer Inaktivität. Voller Durchgang für Durchflussmengen gemäß EN 806-2.

für Durchflussmengen gemäß EN 806-2. Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit .

. Keine Wasserstagnation gemäß DVGW W570, für mehr Hygiene im System.

gemäß DVGW W570, für mehr Hygiene im System. Top Entry Absperrgruppe vollständig von oben herausnehmbar für jeden Bedarf.

Minimalistische Eleganz für jedes Umfeld

Das einzige sichtbare Element ist die elegante Design-Abdeckplatte, erhältlich in vier Ausführungen: Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz verchromt, Silberfarben.

Ein Detail, das K4.0 auch in modernen Räumen oder bei Renovierungen zur perfekten Lösung macht.

K4.0 ist die TECO-Lösung, die Praktikabilität, Zuverlässigkeit und ästhetische Präzision vereint und die TECO-Erfahrung in die tägliche Arbeit überträgt.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.