29.10.2025  Pressemeldung

Praktische Installation und maximale Funktionalität mit dem K4.0 TECO Kit

Mit K4.0 bringt TECO einfache Installation und Zuverlässigkeit direkt auf die Baustelle, mit einem DVGW-zertifizierten Doppel-Absperrset (Warm-/Kaltwasser), das schnelle Montage, hohe Beständigkeit und ein minimalistisches Design vereint. Ideal auch für sichtbare Installationen.

Schnelle Montage, sauberes Ergebnis

  • Vormontierte Box mit integrierter Wasserwaage und Druckbefestigung der Kugelhähne: reduziert Montagezeit und Komplexität.
  • Erhältlich mit Gewindeanschluss oder FASTEC®-Verbindung, dem TECO-System für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen.

Antiblockier-Kugelhähne: Leistung, die anhält

Die beiden Kugelhähne des K4.0-Kits verfügen über eine Gruppe mit einer Soft Turn-Antiblockierkugel aus Technopolymer mit vollem Durchgang, für geschmeidige Bedienung und dauerhafte Funktion:

  • Niedriges und konstantes Betriebsdrehmoment, mit stets sanftem Öffnen und Schließen, auch nach längerer Inaktivität.
  • Voller Durchgang für Durchflussmengen gemäß EN 806-2.
  • Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.
  • Keine Wasserstagnation gemäß DVGW W570, für mehr Hygiene im System.
  • Top Entry Absperrgruppe vollständig von oben herausnehmbar für jeden Bedarf.

Minimalistische Eleganz für jedes Umfeld

Das einzige sichtbare Element ist die elegante Design-Abdeckplatte, erhältlich in vier Ausführungen: Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz verchromt, Silberfarben.
Ein Detail, das K4.0 auch in modernen Räumen oder bei Renovierungen zur perfekten Lösung macht.

K4.0 ist die TECO-Lösung, die Praktikabilität, Zuverlässigkeit und ästhetische Präzision vereint und die TECO-Erfahrung in die tägliche Arbeit überträgt.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
