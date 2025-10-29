Praktische Installation und maximale Funktionalität mit dem K4.0 TECO Kit
Mit K4.0 bringt TECO einfache Installation und Zuverlässigkeit direkt auf die Baustelle, mit einem DVGW-zertifizierten Doppel-Absperrset (Warm-/Kaltwasser), das schnelle Montage, hohe Beständigkeit und ein minimalistisches Design vereint. Ideal auch für sichtbare Installationen.
Schnelle Montage, sauberes Ergebnis
- Vormontierte Box mit integrierter Wasserwaage und Druckbefestigung der Kugelhähne: reduziert Montagezeit und Komplexität.
- Erhältlich mit Gewindeanschluss oder FASTEC®-Verbindung, dem TECO-System für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen.
Antiblockier-Kugelhähne: Leistung, die anhält
Die beiden Kugelhähne des K4.0-Kits verfügen über eine Gruppe mit einer Soft Turn-Antiblockierkugel aus Technopolymer mit vollem Durchgang, für geschmeidige Bedienung und dauerhafte Funktion:
- Niedriges und konstantes Betriebsdrehmoment, mit stets sanftem Öffnen und Schließen, auch nach längerer Inaktivität.
- Voller Durchgang für Durchflussmengen gemäß EN 806-2.
- Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.
- Keine Wasserstagnation gemäß DVGW W570, für mehr Hygiene im System.
- Top Entry Absperrgruppe vollständig von oben herausnehmbar für jeden Bedarf.
Minimalistische Eleganz für jedes Umfeld
Das einzige sichtbare Element ist die elegante Design-Abdeckplatte, erhältlich in vier Ausführungen: Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz verchromt, Silberfarben.
Ein Detail, das K4.0 auch in modernen Räumen oder bei Renovierungen zur perfekten Lösung macht.
K4.0 ist die TECO-Lösung, die Praktikabilität, Zuverlässigkeit und ästhetische Präzision vereint und die TECO-Erfahrung in die tägliche Arbeit überträgt.
Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.