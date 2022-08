Persönlicher Austausch mit den Fachpartnern steht im Vordergrund • Fokusthemen Nachhaltigkeit und Nachwuchs • Stand in Halle 5 und GROHE GIVE Truck auf dem Außengelände

Den diesjährigen Messeauftritt auf der SHK Essen stellt GROHE ganz ins Zeichen seiner Fachpartner. In Halle 5 am Stand 5G13 präsentiert die Marke Produkte und Services aus dem GROHE Professional Sortiment. Dazu gehören beliebte Produktlinien wie Eurosmart, Grohtherm, Rapido SmartBox, Tempesta und viele mehr. Außerdem unterstützt GROHE das Fachhandwerk mit unterschiedlichen Services, wie die intensive Betreuung durch den Außendienst, Produkt- und Montagevideos sowie die umfangreichen Trainings der „Meister Akademie“. Damit steht die Marke als verlässlicher Partner eng an der Seite der Installateure, um diesen den Arbeitsalltag zu erleichtern.

Branchenthemen Nachhaltigkeit und Nachwuchs

Darüber hinaus widmet sich GROHE den großen Branchen-Herausforderungen Nachhaltigkeit und Nachwuchs. So wird es auf dem Stand zum Beispiel Fachvorträge zu wasser- und energiesparenden Produktlösungen für Bad und Küche geben. Außerdem wird darüber informiert, wie Berufsschulen und Bildungsstätten mit Produkten, Trainingswänden und Informationsmaterial für den Unterricht unterstützt werden. Auch im GROHE GIVE Truck auf dem Außengelände dreht sich alles um die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung der Installateure von morgen. Hier haben Besucher die Möglichkeit, Produkte in der Praxis zu erleben.

Dialog auf Augenhöhe

„Wir freuen uns darauf, unsere Fachpartner in Essen zu treffen und uns vor Ort mit ihnen auszutauschen“, so Alexander Zeeh, Leader Central Europe, LIXIL EMENA und Geschäftsführer GROHE Deutschland. „Wir haben GROHE Professional entwickelt, um Installateure und Handel noch besser zu unterstützen. Auf der SHK Essen möchten wir sie nun im persönlichen Gespräch von den Vorteilen überzeugen. Weitere wichtige und sehr aktuelle Themen sind Nachhaltigkeit sowie Nachwuchs. Wir engagieren uns in beiden Bereichen aktiv und möchten diese Herausforderungen gemeinsam mit der Branche angehen.”

Erfahren Sie hier mehr über GROHE Professional.