Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen.

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

Unsere Rückwandsysteme im Vergleich

Easypanel Alu 1.0:

Maße: 2550x1000 / 2550x1500 / 3050x1500 mm

Eigenschaften: Aluminium-Verbundplatte mit 2 Deckschichten 0,3mm, Kern aus Polyethylen, nur einseitig verwendbar

Easypanel Alu 2.0:

Maße: 2550x1000 / 2550x1500 / 3050x1500 mm

Eigenschaften: Aluminium-Verbundplatte mit 2 Deckschichten 0,3mm, Kern aus Polyethylen, beidseitig verwendbar

Easypanel Classic:

Maße: 2960x1300 mm (Ausnahme Sandstein hell/braun: 2800x1300)

Eigenschaften: bestehend aus sehr robustem Laminat mit Flachkante, beidseitig bedruckt, deshalb beidseitig nutzbar, zwei Dekorflächen

Easypanel Light:

Maße: 2550x100 / 2550x1500 mm

Eigenschaften: bestehend aus Kunststoff mit Acryloberfläche auf einer Seite, nur einseitig verwendbar

Montage-Systeme

Das Nebeneinandersetzen der einzelnen Platten kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen. Zum einen können die Platten mit Hilfe eines Plattenspanners und einer Stoßschiene auf Stoß angebracht werden, sodass keine stark sichtbare Fuge entsteht und über Eck mit einer Fräsnut per Hand gebogen werden. Zum anderen können Inneneck-, Außeneck-, Abschluss- und Verbindungsprofile verwendet werden, welche in folgenden Farben sowie in sämtlichen RAL-Tönen erhältlich sind:

Wir haben vom 01.08.2024-31.03.2025 eine Sonderaktion zum Easypanel Alu 2.0, die Sie im Verkauf anfordern können: info(at)schroeder-wannentechnik.de

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Alternativ finden Sie weitere Informationen sowie Kataloge zu unseren Rückwandsystemen auf unserer Webseite.

Für weitere Produkte durchstöbern Sie doch einmal unseren Katalog.