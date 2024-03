Suchen Sie eine interessante und spannende Anstellung, bei welcher Ihre Kompetenz gefragt ist? Schätzen Sie eine gu­te Einarbeitungszeit, ein motiviertes und kollegiales Arbeitsumfeld? Dann sollten wir uns kennenlernen. Gerne diskret und vertraulich.

Kundendienstleiter (m/w/d) / Head of Technical Service (m/w/d)

Ihre Aufgabe:

Sie übernehmen eigenverantwortlich die Bearbeitung des technischen Supports und beraten unsere Kunden bei allen ihren technischen Fragen stets kompetent und lösungsorientiert

Kundenrückmeldungen sind uns sehr wichtig und werden von Ihnen aufgenommen. Sie leiten diese an die rele­vanten Stellen bei uns weiter und tragen so zur nachhaltigen Verbesserung der Produktqualität bei

Sie sind für das Reklamationsmanagement & die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewährleistungs- und Kulanzansprüchen ganzheitlich verantwortlich

Sie erstellen Reparaturberichte und entsprechende Dokumentationen

Als Ansprechpartner rund um das Thema technischer Support sind Sie für Ihre Kollegen eine wichtige Schnitt­stelle im Unternehmen

Sie berichten direkt der Unternehmensleitung

Ihr Profil:

Sie sollten neben der Fähigkeit selbstständig und kostenorientiert zu arbeiten, flexibel, belastbar und einsatzbe­reit sein. Darüber hinaus sollten Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Sie besitzen eine technische Ausbildung in der Sanitär-ZHeizungs-Branche oder als Elektrotechnikerin

Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Erfahrung im Kundendienst/Qualitätssicherung

Hohe Kunden- und Serviceorientierung

Sie sind teamfähig und besitzen ein sicheres Auftreten

Strukturierte und effiziente Arbeitsweise bei der Untersuchung, Diagnose und Lösung von Problemen sowie Re­klamationen

Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

Bereitschaft gelegentliche Termine direkt beim Kunden vor Ort wahrzunehmen

Jetzt kommt Ihre Chance........ !

Als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet bietet unser Mandant einen sicheren und modernen Arbeitsplatz verbunden mit ei­ner abwechslungsreichen und selbstständigen Tätigkeit in Festanstellung. Es erwartet Sie ein gutes Miteinander und zeitgemäße Anstellungsbedingungen (Benefits) wie beispielsweise bAV, Jobrad, Weiterbildungsangebote u.v.m. Ein der Aufgabe entsprechendes Einkommenspaket mit Dienstwagen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung oder per E-Mail an: w.d(at)dwmb.de.Weitere Informationen gerne vorab am Telefon unter der Nummer +49 (0) 163 8834838. Ansprechpartner Wolfgang Dobler. Kennziffer: 7581-389.

Herzlich willkommen!

DWMB GmbH

Personalberatung

Unterm Kirchberg 38

88348 Bad Saulgau

Internet: www.personalberatung-dwmb.de

Seit über 20 Jahre an der Seite unserer Kunden - Personalberatung - Executive Search - Headhunting - Eig­nungsdiagnostik - Business Trainer - Speaker

Ihr Ansprechpartner

Herr Wolfgang Dobler