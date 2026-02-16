16.02.2026  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL Webinar: Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Am 18.02.2026 | 9:00 - 15:00 Uhr | Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Rezertifizierung Fachkunde Abscheidetechnik gemäß DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Hohes Fachwissen gepaart mit praktischer Erfahrung sind die Grundlagen der täglichen Arbeit für Fachkundige für die Generalinspektion von Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheidern. Zum Beibehalt der Fachkunde ist der zertifizierte Generalinspekteur verpflichtet regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Dieser Workshop dient der Aktualisierung des Fachwissens in Technik, Normung, Rechtslage und dem intensiven Erfahrungsaustausch.

Inhalt

  • Umfang der Generalinspektion
  • Verschiedene Abscheidesysteme
  • Praxisbericht Fettabscheider
  • Rechtliche und technische Bestimmungen
  • Durchlüftung
  • Häufige Mängel bei Abscheideanlagen
  • Sanierung
  • Materialien
  • Qualitätssicherung
  • Die Auswahl der richtigen Nenngröße
  • Dokumentation / Betriebstagebuch
  • DIN 1999-101
  • Abscheidefreundliche Reinigungsmittel
  • Warnanlagen / Funktion

Ihr Nutzen

  • Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den Anforderungen der Regelwerke.
  • Sie erleben einen aktiven Erfahrungsaustausch unter Fachkundigen.
  • Sie verlängern Ihren Fachkundenachweis um weitere 3 Jahre.

Voraussetzungen und Gültigkeit

  • Für zertifzierte Fachkundige für Abscheidetechnik
  • Diese Maßnahme verlängert Ihren Abschluss um weitere 3 Jahre

449 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Die Seminarunterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Bei Präsenzveranstaltungen sind Kaffeepausen, Seminargetränke und das Mittagessen in der Seminargebühr inbegriffen.

Webinartermine

18.02.2026 | 9:00 - 15:00 Uhr | Rezertifizierung Fachkunde Abscheider
  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

09.12.2026 | 9:00 - 15:00 Uhr | Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL KundenForum Lenting

13.10.2026 Rezertifizierung Fachkunde Abscheider, Lenting

Anmeldefrist: 27. Sep 2026, 00:00   
Veranstaltungszeitraum: 13. Okt 2026, 09:00 - 15:00  
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
