Am 18.02.2026 | 9:00 - 15:00 Uhr | Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Rezertifizierung Fachkunde Abscheidetechnik gemäß DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Hohes Fachwissen gepaart mit praktischer Erfahrung sind die Grundlagen der täglichen Arbeit für Fachkundige für die Generalinspektion von Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheidern. Zum Beibehalt der Fachkunde ist der zertifizierte Generalinspekteur verpflichtet regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Dieser Workshop dient der Aktualisierung des Fachwissens in Technik, Normung, Rechtslage und dem intensiven Erfahrungsaustausch.

Inhalt

Umfang der Generalinspektion

Verschiedene Abscheidesysteme

Praxisbericht Fettabscheider

Rechtliche und technische Bestimmungen

Durchlüftung

Häufige Mängel bei Abscheideanlagen

Sanierung

Materialien

Qualitätssicherung

Die Auswahl der richtigen Nenngröße

Dokumentation / Betriebstagebuch

DIN 1999-101

Abscheidefreundliche Reinigungsmittel

Warnanlagen / Funktion

Ihr Nutzen

Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den Anforderungen der Regelwerke.

Sie erleben einen aktiven Erfahrungsaustausch unter Fachkundigen.

Sie verlängern Ihren Fachkundenachweis um weitere 3 Jahre.

Voraussetzungen und Gültigkeit

Für zertifzierte Fachkundige für Abscheidetechnik

Diese Maßnahme verlängert Ihren Abschluss um weitere 3 Jahre

449 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Die Seminarunterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Bei Präsenzveranstaltungen sind Kaffeepausen, Seminargetränke und das Mittagessen in der Seminargebühr inbegriffen.

Webinartermine

09.12.2026 | 9:00 - 15:00 Uhr | Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

KESSEL KundenForum Lenting

13.10.2026 Rezertifizierung Fachkunde Abscheider, Lenting

Anmeldefrist: 27. Sep 2026, 00:00

Veranstaltungszeitraum: 13. Okt 2026, 09:00 - 15:00

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.