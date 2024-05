Daikin unterstützt das Fachhandwerk als auch die Endkunden finanziell beim Heizungstausch mit dem Daikin Energiebonus 2024: Für ausgewählte, zwischen dem 4. März und 30. November 2024 im Rahmen einer Eigenheimsanierung in Betrieb genommenen Wärmepumpe aus der Daikin Altherma 3 Serie erhalten die Installationsfachbetriebe eine gestaffelte Bonuszahlung. Ebenso profitiert der Hauseigentümer1, der seine alte Heizung mit einer der in der Aktion gelisteten Daikin Altherma 3 Wärmepumpen erneuert. Er bekommt bis zu 1.500 € Energiebonus – zusätzlich zur staatlichen Förderung, die seit Ende Februar 2024 bei der KfW beantragt werden kann. Ziel ist es, die Wärmewende im Heizungskeller zu stärken und den Einsatz der Installationsbetriebe anzuerkennen.

Bei der Entscheidung für den Austausch eines bestehenden Heizsystems steht bei Hausbesitzern oft die anfängliche finanzielle Investition im Fokus. Daikin unterstützt Kunden bei diesem Schritt und startete am 4. März 2024 den „Daikin Energiebonus 2024". Der Energiebonus wird von Daikin nach erfolgter Inbetriebnahme der Wärmepumpe und nach Einhaltung der erforderlichen Teilnahmebedingen direkt auf das Konto des Endkunden überwiesen. Der ausführende Installationsfachbetrieb erhält eine Energiebonus-Vergütung ebenfalls direkt von Daikin, sofern alle Anforderungen erfüllt wurden.

Effizient und nachhaltig heizen

Ziel ist es, die Endkunden, die ihr Bestandsgebäude energetisch sanieren möchten, als auch das Fachhandwerk zu fördern. „Die Wärmepumpe ist die zukunftsfähige Lösung, um die von der EU und der Bundesregierung vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Neben den entsprechenden Geräten braucht es dafür auch das Fachhandwerk, das die Geräte verbaut. Um das Fachhandwerk zu unterstützen, setzt Daikin vor allem auf entsprechende Trainings- und Fortbildungsangebote. Mit dem Daikin Energiebonus stehen wir den Installationsbetrieben in diesem Jahr mit einem finanziellen Bonus zusätzlich zur Seite, um die Wärmepumpen-Technologie in den Handwerksunternehmen zu stärken“, betont Michael Spork, Deputy General Manager Heating Sales bei Daikin Airconditioning Germany.

Der Daikin Energiebonus für Hoch-, Mittel- und Niedertemperatur-Wärmepumpen

Jeder Fachbetrieb mit Sitz und Verkauf in Deutschland und einer deutschen Umsatzsteuernummer kann sich ab dem 18. März 2024 auf www.daikin-energiebonus-partner.de in nur wenigen Schritten für den Daikin Energiebonus registrieren. Für die Aktion werden Installationen der Wärmepumpen Daikin Altherma 3 H HT, 3 H MT und 3 R MT sowie Daikin Altherma 3 R in Bestandsgebäuden von privaten Endkunden berücksichtigt, wenn die Geräte zwischen dem 4. März 2024 bis einschließlich 30. November 2024 in Betrieb genommen wurden. Die Höhe des Daikin Energiebonus ist gestaffelt: Je mehr Wärmepumpen verkauft werden, umso höher ist der Bonus.

Darüber hinaus zahlt Daikin an private Endkunden, die ihr bestehendes Heizungssystem mit einer der genannten Daikin Altherma 3 Wärmepumpen im angegebenen Zeitraum tauschen, einen Energiebonus in Höhe von 1.500 € für Hoch- und Mitteltemperatur-Wärmepumpen und 500 € für Niedertemperatur-Wärmepumpen pro Inneneinheit und Außengerät. Der Daikin Energiebonus kann von den Endkunden auf www.daikin-energiebonus.de beantragt werden. Dort sind auch die zu erfüllenden Teilnahmebedingungen ausführlich beschrieben.