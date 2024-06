Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Wir arbeiten als ein hervorragendes Team mit unseren Kunden zusammen, sind engagiert, strahlen Leidenschaft aus und lieben unsere Tätigkeit - alles, um sicherzustellen, dass wir beim Kunden immer die erste Wahl sind. Als Innovationsführer beschäftigen wir weltweit 3.500 Mitarbeitende, davon ca. 600 am Standort Lahr.

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs Climate Ceiling Solutions (Heiz- und Kühldecken) und im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir Dich, in Voll- oder Teilzeit, am Standort Lahr, als

Technischer Systemplaner CCS (all)

Deine Aufgabenschwerpunkte:

Du unterstützt die Projekt- und Bauleiter bei der Planung und Auslegung von Heiz- und Kühldecken und bist verantwortlich für die Erstellung von detaillierten Werk- und Montageplänen zur effizienten Bauausführung.

Deine Expertise wird zudem in der Vorprojekt- und Angebotsphase eingesetzt, um den Vertrieb effektiv zu unterstützen.

Du bestellst intern das von Dir geplante Material und stellst gemeinsam mit den Projekt- und Bauleitern sicher, dass Materialabrufe korrekt und vollständig sind.

Du erstellst umfassende Revisionsunterlagen, um eine transparente Dokumentation der ausgeführten Leistungen auf den Baustellen zu gewährleisten.

Deine Qualifikationen:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bau- oder technischen Zeichner (all), alternativ eine vergleichbare Qualifikation als Laden- oder Messebauer (all), bevorzugt mit Kenntnissen aus der TGA, eine weiterführende Ausbildung als Maschinenbauingenieur (all) oder Techniker TGA (all) ist von Vorteil, aber kein Muss.

Kenntnisse im Trockenbau, Deckenbau oder Baustellenerfahrung sind ein Plus.

Du hast fundierte Kenntnisse in CAD (AutoCAD, Trimble Nova oder ähnliche Systeme). Darüber hinaus bist du mit den gängigen Office-Programmen vertraut.

Du zeigst eine hohe Dienstleistungsorientierung gegenüber Kollegen und Kunden und stellst den gemeinsamen Projekterfolg in den Fokus. Dazu bist Du auch zu gelegentlichen Dienstreisen auf die von Dir geplanten Baustellen bereit.

Du arbeitest terminorientiert und strukturiert, um die gestellten Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und erzielst durch Deine lösungsorientierte und eigenverantwortliche Herangehensweise optimale Ergebnisse.

Teamfähigkeit ist für uns wichtig, und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam mit Dir zu stärken und die Werte und Prinzipien der Zehnder Group zu leben.

Unser Angebot:

Eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit Raum für Individualität in einer familiären Unternehmenskultur

Ein attraktives Gehaltspaket, bestehend aus fixer und variabler Vergütung und vielfältige Benefits (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Job-Rad, Corporate Benefits, umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten Firmenevents u.a.)

Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz

Unterstützung bei der Einrichtung eines Homeoffice

Ein bodenständiges und sehr kollegial-hilfsbereites Team

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin vorzugsweise über das Karriereportal unserer Homepage career.zehndergroup.com/

Für Rückfragen wende Dich gerne an unser HR-Team. Entweder per E-Mail an stellen(at)zehnder-systems.de oder telefonisch an den/die zuständige/n HR Business Partner/in.

Jasmin Schwanbeck

HR Business Partner

+497821586674