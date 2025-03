Mit Einführung der neuen Betätigungsplatte Sigma40 erweitert Geberit sein Sortiment. Der Sanitärexperte bietet nun eine noch breitere Auswahl an Betätigungsplatten für jeden Designwunsch in verschiedenen Preislagen. Die Betätigungsplatten setzen die neue Designlinie mit passenden Platten im Square- und Round-Format um. Ihr flaches Slim-Design in einem neuen Widescreen-Format unterstreicht eine reduzierte Ästhetik im Badezimmer. Die neuen Betätigungsplatten überzeugen zudem mit einer exklusiven Anmutung und einer reinigungsfreundlichen Oberfläche. Mit eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien ist die Sigma40 eine attraktive Option für Kunden mit hohen Ansprüchen an Design und Funktion. Die neuen Geberit Betätigungsplatten Sigma40 sind ab April 2025 und die dazu passenden Urinalsteuerungen Typ 40 ab Juli 2025 erhältlich.

Minimalistisches Design trifft Funktionalität

Die Sigma40 ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional. Mit einer Tiefe von nur 4 bis 6 mm – je nach Oberfläche – und einem modernen Widescreen-Format präsentiert sich die Betätigungsplatte in einem dünnen, breiten Premium-Design. Dadurch wirkt sie leicht und dezent. Die neue Betätigungsplatte für WCs gibt es in zwei Varianten: als Sigma40 Square mit eckigen Tasten, oder Round mit runden Tasten. Passend hierzu präsentiert Geberit auch die neue, 2 bis 4 mm flache Urinalsteuerung Typ 40, die perfekt mit der Sigma40 harmoniert. Die Reinigung der neuen Sigma40 gestaltet sich sehr einfach. Das Entfernen von Schmutz und Fingerabdrücken verursacht dank der flachen, glatten Tasten keinerlei Probleme. Im Zusammenspiel mit der Geberit Unterputz-Spültechnik besitzen die Sigma40 Betätigungsplatten zudem einen guten Druckpunkt für die Zwei-Mengen-Spülauslösung. Und trotz ihrer schlanken Maße ist sie genauso einfach zu installieren wie die anderen Geberit Betätigungsplatten.

Der renommierte Designer Christoph Behling hatte bei der Gestaltung der neuen Sigma40 Endkunden mit hohen Designansprüchen im Blick, die eine reduzierte, klare Optik bevorzugen: „Die neuen Sigma40 Betätigungsplatten bestechen durch ein sehr minimalistisches Architekturdesign. Gerade eine Klientel mit hoher Affinität für Interior Design dürften sich für diese Betätigungsplatten interessieren. Bei so einfachen, minimalistischen Designs ist es besonders wichtig, den Details höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Und das haben wir getan.“

Vielseitige Material- und Farboptionen

Die neuen Betätigungsplatten werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. In Metall gebürstet stehen die Farbtöne Edelstahl gebürstet, messingfarben, rotgold und schwarzchrom zur Auswahl. In Metall lackiert die Farben weiß matt und schwarz matt. Alle Metallplatten verfügen zudem über eine Easy-to-clean-Beschichtung – für eine besonders einfache Reinigung. Des Weiteren ist die Sigma40 auch in Glas in den Tönen weiß, sandgrau, lava und schwarz erhältlich. Diese Vielfalt ermöglicht es Installateuren die individuell passende Lösung für jedes Badkonzept ihrer Kunden zu finden.

Abgestimmte Produktlinie für Urinale

Zusätzlich zur Sigma40 präsentiert Geberit auch die passende Urinalsteuerung Typ 40, die im gleichen schlanken Design und in denselben Materialien und Farben erhältlich ist. Die neue Urinalsteuerung ist sowohl mit manueller als auch mit berührungsloser Infrarot-Spülauslösung verfügbar und harmoniert optisch mit der Sigma40.

Übersichtliche Sortimentsgestaltung

Mit der Einführung der Sigma40 sowie der Urinalsteuerung Typ 40 erfüllt Geberit den Anspruch für jeden Designwunsch und in verschiedenen Preislagen eine passende Lösung für den WC-Platz anzubieten. Die durchgängige Bezeichnung der Formen – Round und Square – in den Modellnamen des gesamten Sortiments sorgt zudem künftig für eine intuitive Produktzuordnung und vereinfacht den Auswahlprozess.