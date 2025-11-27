NFG GMBH sucht KEY ACCOUNT MANAGER FÜR PLANUNGSBÜROS/ BAU- UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG (W/M/D) IN VOLLZEIT FÜR DIE REGION RHEIN-RUHR PLZ 45 / 46 UND 47
NFG - Netzwerk für Gebäudetechnik - ist ein Zusammenschluss verschiedener Großhandelsgruppen, die bundesweit an rund 1.500 Standorten tätig sind. Hierzu zählen auch die marktführende GC-GRUPPE sowie die G.U.T.-GRUPPE. Wir sind auf die Beratung von Architekten, Planern sowie Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft spezialisiert und unterstützen bedarfsspezifisch in allen Bereichen der Gebäudetechnik mit modernen Technologien sowie cleveren Komplettsystemen.
DARUM GEHT ES KONKRET
- Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erstellung individueller haustechnischer Konzepte - inklusive fundierte Beratung vor Ort
- In der Kommunikation mit ausschreibenden sowie entscheidenden Stellen platzieren Sie dabei unsere Lieferanten
- Zudem agieren Sie als fachkundige Schnittstelle zu unserem Innendienst und verfolgen jedes Angebot bis zum erfolgreichen Abschluss, während Sie Ihre persönliche Vertriebsstrategie kontinuierlich verbessern
WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN
- Technische/Kaufmännische Ausbildung oder Studium
- Fundierte technische Ausbildung - idealerweise mit Schwerpunkt Haus- und Gebäudetechnik bzw. in der SHK-Branche
- Kaufmännisches Basiswissen sowie eine ausgeprägte Vertriebsaffinität
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke und erste einschlägige Berufserfahrungen im Außendienst
- Branchennetzwerk im Vertriebsgebiet
- Strukturierte Arbeitsweise, Motivation und
- Kenntnisse zu erfolgreichen Abschlusstechniken
- Aufbau und Pflege von internen und externen Kontakten
DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN
- Mitarbeiterbeteiligungsmodell
- Prämienmodelle/Erfolgsbeteiligung
- Fahrradleasing
- Firmenwagen
- Betriebliche Altersvorsorge
Haben Sie Fragen zur Position?
Kontaktieren Sie uns gerne!
Christian Kruse
T+49 151 20335658
Sollen wir uns kennenlernen?
Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: karriere(at)nfg-gruppe.de
So erreichen Sie uns:
NFG GMBH NETZWERK FÜR GEBÄUDETECHNIK
BÄCKERKAMP 21
33330 GÜTERSLOH