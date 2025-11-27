27.11.2025  Stellenangebot Alle News von NFG

NFG GMBH sucht KEY ACCOUNT MANAGER FÜR PLANUNGSBÜROS/ BAU- UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG (W/M/D) IN VOLLZEIT FÜR DIE REGION RHEIN-RUHR PLZ 45 / 46 UND 47

NFG - Netzwerk für Gebäudetechnik - ist ein Zusammenschluss verschiedener Großhandelsgruppen, die bundesweit an rund 1.500 Standorten tätig sind. Hierzu zählen auch die marktführende GC-GRUPPE sowie die G.U.T.-GRUPPE. Wir sind auf die Beratung von Architekten, Planern sowie Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft spezialisiert und unterstützen bedarfsspezifisch in allen Bereichen der Gebäudetechnik mit modernen Technologien sowie cleveren Komplettsystemen.

DARUM GEHT ES KONKRET

  • Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erstellung individueller haustechnischer Konzepte - inklusive fundierte Beratung vor Ort
  • In der Kommunikation mit ausschreibenden sowie entscheidenden Stellen platzieren Sie dabei unsere Lieferanten
  • Zudem agieren Sie als fachkundige Schnittstelle zu unserem Innendienst und verfolgen jedes Angebot bis zum erfolgreichen Abschluss, während Sie Ihre persönliche Vertriebsstrategie kontinuierlich verbessern

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN

  • Technische/Kaufmännische Ausbildung oder Studium
  • Fundierte technische Ausbildung - idealerweise mit Schwerpunkt Haus- und Gebäudetechnik bzw. in der SHK-Branche
  • Kaufmännisches Basiswissen sowie eine ausgeprägte Vertriebsaffinität
  • Ausgeprägte Kommunikationsstärke und erste einschlägige Berufserfahrungen im Außendienst
  • Branchennetzwerk im Vertriebsgebiet
  • Strukturierte Arbeitsweise, Motivation und
  • Kenntnisse zu erfolgreichen Abschlusstechniken
  • Aufbau und Pflege von internen und externen Kontakten

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

  • Mitarbeiterbeteiligungsmodell
  • Prämienmodelle/Erfolgsbeteiligung   
  • Fahrradleasing
  • Firmenwagen
  • Betriebliche Altersvorsorge

Haben Sie Fragen zur Position?

Kontaktieren Sie uns gerne!

Christian Kruse
T+49 151 20335658

Sollen wir uns kennenlernen?

Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungs­unterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: karriere(at)nfg-gruppe.de

So erreichen Sie uns:
NFG GMBH NETZWERK FÜR GEBÄUDETECHNIK
BÄCKERKAMP 21
33330 GÜTERSLOH

NFG GmbH
Bäckerkamp 21
33330 Gütersloh
Deutschland
Telefon:  +49 5241 9944-787
www.nfg-gruppe.de
