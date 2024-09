Der statische hydraulische Abgleich – die Kernkompetenz von Taconova – zählt zum modernen Standard und ist aus der heutigen Haustechnik nicht mehr wegzudenken. Ziel ist die optimale Wärmeversorgung eines Gebäudes. Wertvoller Nebeneffekt: Mit der optimierten Wärmeverteilung in bestehenden Heizanlagen lässt sich jede Menge Energie sparen. Für den hydraulischen Abgleich bestehender Heizanlagen gelten länderspezifische Richtlinien; teilweise existieren auch finanzielle Anreizmodelle. Bei Neuanlagen und Modernisierungen ist er oft gesetzlich vorgeschrieben.

Taconova bietet eine große Auswahl an Ventilen an, die es für die optimale Umsetzung des hydraulischen Abgleichs braucht. Eine lückenlose Palette an hochwertigen Abgleich- und Messventilen ermöglicht eine schnelle und einfache Planung und damit den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Um eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Wärmeverteilung zu erzielen, werden die berechneten Volumenströme auf die Durchflusswerte begrenzt, die dem jeweili­gen Nennwärmebedarf entsprechen. So werden Heizkörper, Flächenheizungen und andere Verbraucher im Gebäude wunschgerecht versorgt. Der Nennwärmebedarf der einzelnen Räume wird der genauen Wärmebedarfsberechnung entnommen. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, lassen sich die vorhandenen Heizflächen (Heizkörper oder Bodenheizung) mit den Berechnungsformularen von Taconova ermitteln. Wie eklatant der Unterschied zwischen einem nicht abgeglichenen und einem hydraulisch abgeglichenen System ist, zeigt das Beispiel einer Warmwasserheizung mit Heizkörpern. Das nicht abgeglichene Heizsystem (Abb. 1) wirkt sich unmittelbar auf die Raumtemperaturen aus: Während die näher an der Heizzentrale gelegenen Heizkörper überversorgt sind, erreichen die entfernteren Heizkörper eine ungenügende Durchflussmenge. Dieser Mangel wird in der Praxis oft mit einer größeren Pumpenleistung kompensiert, das Resultat ist ein erhöhter Energiebedarf für Pumpen und Energieerzeugung. Eine abgestimmte Hydraulik (Abb.2) ist Voraussetzung, um die Energie optimal zu nutzen und die vorgegebenen Vor- und Rücklauftemperaturen zu erzielen. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt und die geringere Aktivität des Wärmeerzeugers spart Energie. Das Zusammenwirken einer hydraulisch abgeglichenen Anlage und der bedarfsgerechten Auslegung der Verbraucher ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb des Wärmeerzeugers, insbesondere bei Brennwerttechnik und Wärmepumpen.