Jubel zu einem besonderen Jubiläum: Zum zehnten Mal in Folge feiern die ELEMENTS-Ausstellungen ihre Wahl zum Service-Champion in der Kategorie Bad­ausstatter.

Zwei Hände voll guter Gründe also, seinen Traum vom neuen Bad in einem der über 270 Showrooms in Deutschland planen und vom ELEMENTS-Team aus Badverkäufer und Fachhandwerker erfüllen zu lassen. Die erneute Auszeichnung unterstreicht die kon­tinuierlich hohe Qualität in der Beratung, Planung und Umsetzung des Profi-Netzwerks.

Im Rahmen der umfassenden und detaillierten Studie, durchgeführt von der Analysegesell­schaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung “WELT“, werteten die Experten über 2 Millionen Kundenurteile aus. Insgesamt flossen dabei Bewertungen zu 5.517 Unternehmen aus 426 Branchen in die Analyse ein. Das bundesweit gelebte ELEMENTS-Konzept überzeugte einmal mehr durch besondere Service-Qualität.

Was die Zusammenarbeit mit ELEMENTS so einfach macht? Vom ersten Besuch auf der Web­site bis zur feierlichen Übergabe des installierten Badtraums liegt das gesamte Projekt in Profihänden. Das ist wichtig, denn ein neues Badezimmer gleicht einem Puzzle aus mehr als 1.000 Teilen von vielen verschiedenen Herstellern. Auch für die neue Heizung oder die intelligente Gebäudesystemsteuerung über Home-Energiemanagement-Systeme liefert ELEMENTS individuell passende Lösungen.

Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH: „Zehn Mal in Folge zum Service Champion gewählt zu werden, macht uns stolz und motiviert uns zur stetigen Weiterent­wicklung. Das Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk, aber auch unseren Partnern aus der Industrie ermöglicht dem Endkunden den einfachsten und verlässlichsten Weg zum neuen Bad.“