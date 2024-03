Erst Studenten-WG oder Apartment, dann Loft oder Einfamilienhaus, später Mehrgenerationenhaushalt oder Seniorenwohnung – die Ansprüche an den Wohnraum ändern sich im Laufe der Jahre. Dies gilt insbesondere auch für das Badezimmer: Mehr denn je sind hier funktionale Lösungen gefragt, die in allen Lebenslagen wertvolle Dienste leisten. Mit Fokus auf die Anforderungen unterschiedlicher Altersgruppen präsentiert HSK Duschkabinenbau eine Reihe von Produkten, die die tägliche Bad-Routine komfortabler und sicherer gestalten – ohne großen Sanierungsaufwand und ohne Kompromisse in puncto Stil und Eleganz.



HSK hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Badezimmererlebnis weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu bieten, mit denen Fachhandwerker ihre Kunden überzeugen können. Die stilvollen Badhelfer von HSK sind ein exzellentes Beispiel dafür. Sie sind in jedem Punkt darauf ausgelegt, die Funktionalität eines Badezimmers zu verbessern – und das mit vergleichsweise geringem Montageaufwand.



Zuverlässiger Halt

Für Senioren und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen kann die tägliche Badroutine zur echten Herausforderung werden: Eine geschwächte Muskulatur, ein eingeschränktes Balancegefühl oder geringere körperliche Ausdauer erschweren die eigenständige Körperpflege. Ideal zur alters- und bedarfsgerechten Nachrüstung im Bad eignen sich die Stützgriffe der Serie Solida von HSK. Sie sind bis 100 kg belastbar und in vielfältigen Formen erhältlich. Ganz gleich, ob in L-, T- und V-Form oder platzsparend integriert in die Brausehalterung – die Stützgriffe lassen sich flexibel in sämtlichen Badbereichen anbringen und überzeugen dabei durch unkomplizierte Montageeigenschaften.



Sicher und komfortabel duschen

Eine Sitzgelegenheit in der Dusche gibt Sicherheit und ermöglicht es, die Körperpflege ohne Angst zu genießen. Doch nicht nur bewegungseingeschränkte Personen profitieren von einem Duschsitz, denn pflegenden Angehörigen erleichtern sie zugleich die Hilfestellung beim Duschvorgang. Mit seiner großzügigen Sitzfläche aus pflegeleichtem PU hat sich der Duschklappsitz Atelier als besonders praktisch erwiesen: Er wird einfach an der Wand montiert und verhilft zu einer sicheren und entspannten Duschroutine. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Sitz platzsparend hochklappen – ideal, wenn weitere Familienmitglieder die Dusche benutzen. Die praktische Fußstütze von HSK erleichtert nicht nur älteren Menschen die Körperpflege: In einer Ecke der Duschkabine montiert, können Nutzer einen Fuß erhöht abstellen, um ihrer Pflegeroutine bequem und sicher nachzukommen. Rutschhemmende Gummiringe sorgen dabei für festen Halt. Auch die Duschablage Premium leistet im barrierefreien Bad wertvolle Dienste. Sie kann über der Duschwand eingehängt werden und bietet praktische Abstellmöglichkeiten in wahlweise zwei oder drei Duschkörben. Shampoo & Co. befinden sich so in bequem greifbarer Höhe und müssen nicht auf der Duschwanne abgestellt werden, wo sie nur durch mühevolles Bücken erreicht werden können.