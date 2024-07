STRUKTUR FÜR BESSERE ORIENTIERUNG

Ein umfangreicher Inspirationsbereich mit designlinienreinen Bädern bietet eine Fülle an kreativen Ideen, die klare Gliederung in verschiedene Bereiche des Badezimmers schafft schnelle Orientierung. Die Duschabtrennungen beispielsweise sind nun leserfreundlich nach Funktionen sortiert: Pendeltür, Faltpendeltür, Schwenktür, Gleittür und Walk-In. So lässt sich sofort das passende Produkt für die individuelle Badsituation finden.

INFORMATIVES & INSPIRIERENDES WERKZEUG FÜR DAS FACHHANDWERK

Auch im Jahr 2024 steht bei VIGOUR alles im Zeichen von Innovationen. Zahlreiche neue Produkte finden sich im Gesamtkatalog wieder. Dabei liefert die aktuelle Ausgabe Inspiration und Lösungen für das moderne Bad - und die Küche. Mit der Infrarot-Hybrid-Spültisch­armatur derby plus von VIGOUR beispielsweise haben Endkunden alles im Griff. Sie können selbst entscheiden, ob sie beim Einhebelmischer selbst Hand anlegen oder auf den Komfort der Armatur setzen. Je nach Wunsch fließt das Wasser mit oder ohne klassische Berührung.

Eine weitere Neuheit ist die VIGOUR SMART Armatur. Sie zeigt: Nachhaltiges Wassersparen ist ganz einfach. Der Bewegungssensor schaltet die Kopfbrause ein, wenn sich jemand nähert. Und wieder aus, wenn man sich entfernt. Das spart Wasser ohne Komfortverlust. Für ein individuelles Duscherlebnis speichern User Temperatur, Wassermenge und Dusch­dauer in bis zu zehn Profilen in der kostenlosen Web-App.

ALLES GUTE KOMMT VON OBEN

Passend zur VIGOUR SMART Armatur macht die Marke für das ganze Bad Duschen zum Erlebnis. Und zwar mit den neuen Kopfbrausen V1, V2 und V3, die das Bad in eine persönliche Oase der Entspannung verwandeln. In dem neuen individual Brausesortiment finden Endkunden für jeden Anspruch und jeden Geldbeutel ihre persönliche Quelle der Erfrischung.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Wir bieten mit unserem Katalog die volle Vielfalt der VIGOUR-Welt. Fachhandwerker und ihre Endkunden können sich digital durch die über 500 Seiten klicken oder klassisch im gedruckten Exemplar blättern. Online und offline sorgt die neue Gliederung für den direkten Weg zum Ziel und damit für die praktische Nutzung im Beratungsgespräch.“

Über diesen Link kommen Sie direkt zum Katalog: www.vigour.de/sites/default/files/2024-07/vigour_katalog_2024_fin.pdf