Zum Jahresbeginn hat Marc Gronau (39) als zweiter Geschäftsbereichsleiter seine Tätigkeit neben dem bisherigen Hauptverantwortlichen Stefan Thiel bei der NORDWEST Handel AG aufgenommen, um frühzeitig und sukzessive dessen Nachfolge anzutreten. Im Rahmen des Stabwechsels wurde jetzt das operative Geschäft vollständig übergeben, sodass Marc Gronau die alleinige Verantwortung für den Geschäftsbereich für Bau & Europa zum 1. September übernimmt. Damit sind auch strategische und organisatorische Veränderungen verbunden.

„Ich bin hocherfreut, zusammen mit meinem engagierten Team die Zukunft im Bereich Bau & Europa bei NORDWEST zu gestalten und gemeinsam die anstehenden Aufgaben zielgerichtet und fokussiert anzugehen. Unsere Branche ist mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – und natürlich auch mit Chancen. Wir werden die Präsenz in Europa ausbauen und unserer Verpflichtung eines wettbewerbsfähigen Sortimentes in allen Bausegmenten nachkommen. Die Aspekte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sind bei unserer dynamischen Neuausrichtung von zentraler Bedeutung“, gibt Marc Gronau die Zielsetzung vor. So soll die Lieferanten- und Fachhandelspartnerlandschaft im Bereich Baubeschlag ausgeweitet werden. Außerdem geht das Team Bau das Thema Konditionsoptimierung für die Fachhandelspartner bei fallenden Marktpreisen und Mengen an. NORDWEST ist bestrebt, auch im Baubereich die digitalen Anteile im operativen Tagesgeschäft national und international zu erhöhen, um die Potenziale in den digitalen Absatzkanälen zu heben. Teil des Strategiepaketes ist zudem die Optimierung des Baugeräte-Lagersortimentes. Hierzu konnte NORDWEST Julian Krabs als neuen Bereichsleiter Baugeräte & Verbindungstechnik gewinnen, der seit 1. August das Bauteam tatkräftig unterstützt.

Für den Bereich Europa soll das internationale Team verstärkt werden, um bereits geschlossene Kooperationen auszubauen und neue zu schließen. Hierdurch und durch einen Sortimentsausbau in den bestehenden Kooperationen visiert NORDWEST eine signifikante Vergrößerung des Geschäftsvolumens in den kommenden Jahren an.

„Mit seinem umfangreichen Industrie- und Export-Know-how und seiner Expertise in der Baubranche ist Marc Gronau gerüstet, um NORDWEST in eine erfolgreiche Phase der Innovation und des Wachstums zu führen. Stefan Thiel bleibt NORDWEST planmäßig bis Ende 2025 erhalten und wird als leitende Stabstelle die Akquise im Baubereich vorantreiben“, freut sich Michael Rolf, NORDWEST-Vorstand, über die Neuaufstellung.