Der weltweit führende Stempelhersteller Trodat mit Hauptsitz in Wels, Oberösterreich setzt nicht nur Maßstäbe in der Produktqualität, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Mit der Installation von zwei Fröling T4e Hackgutheizungen mit jeweils 180 kW Heizleistung am Produktions- und Vertriebsstandort Marchtrenk geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundlicher Zukunft.

Die moderne Biomasseanlage wurde platzsparend und wartungsfreundlich in Containerbauweise im Außenbereich realisiert – eine flexible und effiziente Lösung, die sich optimal in die bestehenden Betriebsstrukturen integrieren lässt. Die beiden Fröling T4e-Kessel arbeiten im Kaskadenbetrieb und sorgen so für höchste Betriebssicherheit, optimale Auslastung und maximale Effizienz, selbst bei schwankendem Wärmebedarf.

Der T4e von Fröling steht für moderne Biomassetechnologie auf höchstem Niveau: automatische Wärmetauscherreinigung, intelligentes Regelungssystem und besonders niedrige Emissionswerte bei hohen Wirkungsgraden garantieren einen wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Betrieb. Der durchdachte Einsatz von stromsparenden Antrieben sowie der lautlose energiesparende Glühzünder sorgen für geringsten Stromverbrauch und lange Lebensdauer. Die integrierte Rücklaufanhebung, die kompakt im Kessel verbaut ist, vermeidet zudem unnötige Abstrahlverluste. So wird ein Maximum an Effizienz erreicht!

Besonders komfortabel: Dank der Fröling App und der Online-Plattform Fröling Connect kann die gesamte Heizungsanlage ortsunabhängig überwacht und gesteuert werden – ob am PC oder per Smartphone unterwegs. Betriebszustände, Verbrauchswerte und Temperaturverläufe sind jederzeit abrufbar, Störmeldungen werden automatisch übermittelt. Das sorgt für maximale Transparenz und Betriebssicherheit bei minimalem Aufwand.