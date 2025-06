Die Badmöbelserie BASE in Holzoptik ist jetzt in vier Dekoren erhältlich: Eiche Classic, Eiche Grey, Eiche Shadow und neu: Walnuss California. Die Badunterschränke gibt es in Längen von 40 bis 160 cm, in fünf Tiefen und mit einem oder zwei Schubladenauszügen. Bis zu einer Länge von 120 cm sind individuell auf Maß gefertigte Lösungen möglich. Hochschränke der Serie hat Repabad in zwei Tiefen und Breiten 35 x 35 cm und neu 45 x 45 cm im Programm. Auch Liebhaber von Doppelwaschtischen kommen auf ihre Kosten. Repabad punktet bei Doppelwaschtischen (140 oder 160 cm Breite) mit Unterschränken aus einem Korpus mit vier Auszügen. So hat jede/r Badnutzer/in seine/ihre individuellen Schubladen als Staufläche. Zudem bietet das Familienunternehmen kleine Möbelabmessungen speziell für Gästebad oder WC an: Schmal im Raum, großzügig im Stauraum.

Passende Spiegelschränke verstauen alle Dinge und sorgen für Ordnung rund um den Waschplatz. Sie sind in sieben Breiten von 60 bis 140 cm mit einer bis zu drei Türen erhältlich. Die Glaseinlegeböden sind höhenverstellbar, so dass alle Cremetiegel und Flaschen ihren Platz finden. Über einen Drehdimmer kann die indirekte Beleuchtung in Helligkeit und Farbe individuell eingestellt werden. Die integrierte Steckdoseneinheit sorgt für Strom direkt am Spiegel. Mehr Licht ins Bad bringt die Spiegelschrankleuchte LUCIER, die auf Wunsch auf den Schrank montiert werden kann.

Die Badmöbel, Unterschränke, Hoch- und Spiegelschränke, bestehen aus hochwertigen, langlebigen und pflegeleichten Materialien. Die Dekore bieten eine realistische Holzoptik, die Ihrem Badezimmer eine warme und natürliche Atmosphäre verleiht. Integrierte Griffmulden sorgen für eine einfache Handhabung, und die Schubladenauszüge sind mit Soft-Close-Funktion ausgestattet.

Alle Waschtischunterschränke sind mit Repabad-Keramikwaschtischen, Aufsatz­Waschtischen und maßgefertigten Waschtischplatten aus Mineralwerkstoff kombinierbar. Die Unterschränke sind einfach zu montieren und werden in Deutschland, in Baden-Württemberg speziell für Repabad gefertigt.

