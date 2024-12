Der Familienbetrieb Hasenkamp hat Grund zur Freude: Die „Bad Oase Hasenkamp“ in Bochum, Hattingen und Köln wurde erneut als eines der BESTEN BADSTUDIOS Deutschlands anerkannt. Zudem listet das renommierte Magazin AW Architektur & Wohnen das Unternehmen unter den 100 Top-Adressen fürs Bad in Deutschland.

Die Showrooms von Hasenkamp bieten seit vielen Jahren einen Raum, in dem Ideen greifbar werden. Das vielfältige Sortiment, die ästhetisch ansprechende Produktpräsentation und die innovativen Raumkonzepte sind nur einige der Gründe, warum die „Bad Oase Hasenkamp“ nun zu den besten Badausstellungen Deutschlands zählt. Kunden können sich hier umfassend über verschiedene Stilrichtungen informieren und Inspirationen für ihr eigenes Traumbad sammeln. Lisa Pötter, Geschäftsleitung „Bad & Wellness“, und ihr kreatives Designteam legen großen Wert auf persönliche Beratung. Mit Stilgefühl und Kreativität schaffen die Badprofis nicht nur außergewöhnliche Bäderlandschaften, sondern gestalten auch komplette Wohnräume. Das ständig erweiterte Portfolio umfasst auch individuelle Designsaunen, Indoor- und Outdoor-Whirlpools, Swimspas, Infrarotkabinen, Homelifte und viele weitere innovative Produkte. So bietet Hasenkamp seinen Kunden stets die neuesten Trends und Technologien für das perfekte Badeerlebnis.

Mit den drei Ausstellungsräumen in Bochum, Köln und Hattingen, die zusammen über 2.200 m2 Ausstellungsfläche bieten, ist Hasenkamp vielseitig aufgestellt. „Wir sind sehr stolz darauf, zu den BESTEN BADSTUDIOS Deutschlands zu gehören und zusätzlich von AW Architektur & Wohnen als eine der 100 Top-Adressen fürs Bad in Deutschland anerkannt worden zu sein“, sagt Lisa Pötter. “Diese Anerkennungen sind eine wunderbare Bestätigung für die herausragende Arbeit, die unser Team in den letzten Jahren geleistet hat.”

Die Umsetzung des eigenen Traumbads erfordert die professionelle Zusammenarbeit verschiedener Handwerksbetriebe. Hier garantiert der umfassende "Alles-aus-einer-Hand-Service" von Hasenkamp einen reibungslosen Ablauf: Alle notwendigen Handwerksarbeiten, wie Tischler, Fliesenleger, Elektriker oder Maler, werden vom Badspezialisten koordiniert, sodass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat und zusätzlich von Festpreis- sowie Termingarantie profitiert und zu allen verfügbaren Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten fachkundlich beraten wird.

Über BESTE BADSTUDIOS:

Das Label BESTE BADSTUDIOS tragen nur Fachbetriebe, die zu Deutschlands und Österreichs ersten Adressen für Badgestaltung, Badberatung, Badplanung und Badhandwerk gehören. Die hier gelisteten Ausstellungen wurden anhand objektiver Kriterien ausgewählt, die der Premium Armaturenhersteller Dornbracht zusammen mit dem Fraunhofer IML entwickelt hat.

Über A W Architektur & Wohnen:

AW Architektur & Wohnen ist ein führendes deutsches Magazin, welches sich auf erstklassige Architektur, Innenarchitektur, Design und stilvolles Wohnen spezialisiert hat. Das Magazin bietet inspirierende Einblicke in die Welt des hochwertigen Wohnens und richtet sich an ein anspruchsvolles Publikum mit Interesse an exklusiver Wohnkultur.

Adressen:

Badausstellung Bad Oase Hasenkamp, Herner Str. 335-343, 44807 Bochum / Tel.: 0234 9041266

Badausstellung Bad Oase Hasenkamp, Kolumbastraße 10, 50667 Köln / Tel.: 0221 83790355

Badausstellung Bad Oase Hasenkamp, Krämersdorf 10, 45525 Hattingen/ Tel.: 02324 6868699

www.badoase.de