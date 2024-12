Wenn also der Wunsch nach einer schlichten, freistehenden Badewanne besteht, die sich optimal in das Badezimmer einfügt, empfehlen wir unsere Golem O 170 S.

Sie ist Außen wie Innen auf beiden Seiten symmetrisch gewölbt und verzichtet auf zusätzliche Ecken und Kanten. Bei einer Gesamthöhe von 61 cm, 170 cm Länge und 80 cm Breite fasst die Wanne 355 Liter Wasser. Die Bodenlänge von 149,5 cm ermöglicht einen angenehmen Badekomfort. Ihre Schürze ist festintegriert und der Wannenrand hat ringsherum eine gleichbleibende Stärke von 18 mm.

Die Wanne ist in schneeweiß matt mit Mineralmarmor Oberfläche oder in Weiß Glanz aus Mineralguss erhältlich. Auf Anfrage gibt es dieses und weitere Modelle der Golem-Serie auch in weiteren Farben sowie in matter als auch glänzender Version.

Folgend sind Beispiele der Golem O 170 S in cement matt und schwarz matt abgebildet, sowie die zusätzliche Option einer Bicolor-Badewanne, bei der sich die innere und äußere Farbe unterscheiden. Es gibt verschiedene Farbkombinationen auf Anfrage – abgebildet sehen Sie die Variante in Schwarz-Weiß.

Zudem gibt es noch die Wahl zwischen Ablaufabdeckungen in der Farbe Chrom oder passend zur jeweiligen Wannenfarbe Schneeweiß Matt, Weiß Glanz oder Schwarz matt. Alle Abdeckungen verleihen der Golem O 170 S eine überzeugende Eleganz.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

