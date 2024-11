Im Rahmen des Wettbewerbs „Wohnbauten des Jahres 2024” wurde der Preis „Architects’ Choice” vom Callwey-Verlag in diesem Jahr an Unternehmen vergeben, die mit ihren Produkten einen wichtigen Beitrag zum modernen Wohnungsbau leisten. In der Kategorie „Gebäudetechnik“ wurde der neue E-Modul-Durchlauferhitzer ISX von CLAGE ausgezeichnet.

Als erster Durchlauferhitzer lässt sich der ISX nahtlos in das Energiemanagement eines Gebäudes integrieren. Die innovative Modbus-RTU-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit einem zentralen Steuerungssystem, sodass die Leistung des Geräts in Abhängigkeit vom Stromverbrauch anderer Verbrauchsstellen im Haus geregelt werden kann.

Dank der intelligenten Steuerung passt sich der ISX automatisch an den individuellen Bedarf an. So wird immer nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird. Das spart auch Kosten, denn die Heizung (optimalerweise mit Wärmepumpe) kann kleiner ausgelegt werden, wenn der ISX die Warmwasserversorgung übernimmt. Modbus-Schnittstelle und App-Steuerung setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Warmwasserversorgung.

Die hohe Energieeffizienz und die vielfältigen Möglichkeiten zum versteckten Einbau haben die Architekten-Jury davon überzeugt, dass der Durchlauferhitzer ISX eine sehr gute Lösung für die Warmwasserversorgung im modernen Wohnungsbau ist.

Zum Produkt

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK