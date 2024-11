Vom 21. bis zum 23. November stellt GROHE auf der GET Nord in Hamburg erstmals die Armaturenlinie Cubeo im Soft-Square-Design und das Premium-Duschsystem Rainshower Aqua Pure vor. Außerdem wieder dabei: Der montagefreundliche Rapido Duschrahmen und die Black Kollektion mit mattschwarzen Armaturen. Mit den innovativen Lösungen bietet die Marke GROHE Profis im Handwerk mehr Zeit, mehr Nutzen und mehr Einfachheit – ganz nach dem diesjährigen Messe-Motto Fachhandwerk³. Am Stand 122 in der Halle B6 lädt GROHE zum Austausch ein.



Rund trifft eckig: Armaturenlinie GROHE Cubeo

Die neue Armaturenlinie GROHE Cubeo vereint zeitlos-moderne Ästhetik, Langlebigkeit und wassersparende Funktionen zu einem erschwinglichen Preis. Mit ihrem Soft-Square-Design und den beiden Oberflächenvarianten – wahlweise in elegantem Chrom oder minimalistischem Matt Black – fügen sich die Armaturen nahtlos in unterschiedliche Badkonzepte ein. Dank der langlebigen GROHE SilkMove Kartusche lassen sich Wassermenge und -temperatur auch nach vielen Jahren mit einer seidig-sanften Bewegung mühelos präzise regulieren. Die energie- und wassersparende GROHE EcoJoy Funktion entlastet den Geldbeutel und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Die GROHE Cubeo Linie umfasst neben Waschtischarmaturen auch Armaturen für Auf- und Unterputzduschen, Badewannen und Bidets.



Wellness mit Stil: GROHE Rainshower Aqua Pure

Das GROHE Rainshower Aqua Pure Duschsystem der Premium-Submarke GROHE SPA bietet anspruchsvollen Konsument:innen ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis. Das Herzstück ist das puristisch-elegant gestaltete SmartControl Thermostat: Die nahtlos integrierten Metallknöpfe treten nur bei Betätigung aus dem Gehäuse hervor, ihre gerändelte Oberfläche verleiht der Bedienung eine taktile Dimension, die das visuelle und sensorische Erlebnis verstärkt. Die großzügige, wahlweise in eckiger oder runder Form erhältliche Kopfbrause umhüllt Nutzer:innen vollständig und bietet zwei belebende und entspannende Strahlarten. Bei der Handbrause können Nutzer:innen zwischen drei Strahlarten wählen. Erhältlich in Chrom und den Farbtönen der GROHE Colors Kollektion sowie mit eleganten Glasakzenten in Schwarz oder Weiß fügt sich das Duschsystem perfekt in verschiedene Badkonzepte ein.



Deutsche Meisterschaften der Anlagenmechaniker:innen SHK

Während der GET Nord konkurrieren Berufsausbildungs-Absolvent:innen bei den Deutschen Meisterschaften der Anlagenmechaniker:innen SHK um den Bundessieg und können sich damit für internationale Berufswettbewerbe qualifizieren. „Es ist essenziell, junge Talente für das Handwerk zu begeistern“, sagt Marc Dobro, Geschäftsführer GROHE Deutschland Vertriebs GmbH. „Installateurinnen und Installateure leisten täglich einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer Zukunft – sei es durch den Einsatz nachhaltiger und energieeffizienter Produkte oder die Planung und Realisierung von Bädern, die auch den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft entsprechen. Ohne das Fachwissen und Engagement dieser Profis könnten wir viele gesellschaftliche Herausforderungen nicht bewältigen. Wir bei GROHE setzen uns dafür ein, das Handwerk zu fördern und junge Talente zu inspirieren, diesen spannenden Beruf zu ergreifen.“ Die Deutschen Meisterschaften finden am Donnerstag, 21. November, zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr und am Freitag, 22. November, zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr in Halle B3 im Erdgeschoss statt.