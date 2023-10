13.10.2023 09:00 bis 12:00, Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg

Seminarinhalte

SCHWERPUNKT

Im Oktober haben Sie die Wahl: An 4 Terminen kommt Jung Pumpen zu Ihnen in die Region und informiert über die neuesten Entwicklungen in der Abwassertechnik.

SEMINARINHALTE

Barrierefrei duschen in der Badsanierung – Bodenablaufpumpen als Lösungen im Bestand

Barrierefreie Badgestaltung gemäß DIN 18040

Bodenablaufpumpen als technische Lösung im Komfortbad

Barrierefreie Duschen unter der Rückstauebene

Abgrenzung Bodenablaufpumpe vs. Hebeanlage

Anwendungsbeispiele

Einbausets Easyfix Single und Easyfix Duo

Anforderungen an Einzel-Pumpstationen

Anforderungen an Doppelanlagen

Vorteile von Gleitrohrsystemen

Plug and Play zur Doppelanlage bei begrenztem Platzangebot - praktisch erklärt

Mehrwert bei der Kondensatentsorgung

Herausforderung Kondensat – niedrige pH-Werte meistern

Anforderungen an die Kondensatentsorgung gem. ATV-DVWK-A 251

Produkte und Features von Jung Pumpen:

- K2

- Hebefix mini

- Hebefix extra

Grundlagen des Rückstau- und Überflutungsschutzes

Update zu DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Neue Regenspenden - KOSTRA-DWD 2020

Abgrenzung beim Einsatz von Rückstauverschluss und Hebeanlage

Termine

13.10.2023 09:00 bis 12:00, Jetzt Registrieren

Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg, Untere Sandstraße 32, 96049 Bamberg

Referenten

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 0,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

30 Teilnehmer

Branche

Installateure (SHK)

Dokumente

Flyer KO-Neuheiten Abwassertechnik