Ein neues, für Mitsubishi Electric Living Environment Systems (LES) entwickeltes, zentrales Logistikzentrum in Bottrop hat den Betrieb aufgenommen. Es ersetzt zukünftig das zu klein gewordene Zentrallager in Duisburg und diverse Nebenlager an anderen Standorten. Der Hallenneubau markiert einen wichtigen strategischen Schritt für Mitsubishi Electric LES auf dem deutschen Markt. Denn der neue Logistikstandort ermöglicht es dem Unternehmen, sein vielfältiges Klima- und Lüftungsprogramm sowie seine hochmodernen Wärmepumpen nachhaltig und sicher zu lagern und damit komplexe sowie dynamische Marktanforderungen sowohl in Deutschland als auch in den europäischen Nachbarländern flexibel und zuverlässig zu bedienen. Das moderne Lager wurde mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit entwickelt und bietet Vorteile wie innovative Energiekonzepte, eine ressourcenschonende Bauweise sowie umweltfreundliche Gestaltungselemente, die neue Maßstäbe für die Logistikbranche setzen. Einen entscheidenden Beitrag leisten hierzu auch die energieeffizienten und umweltschonenden Heiz- und Klimalösungen von Mitsubishi Electric LES.

Das neue Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von 57.200 m2 wird von Yusen Logistics betrieben und ist exakt nach den Vorgaben und Bedürfnissen von Mitsubishi Electric LES erstellt sowie speziell für die Lagerung unserer Produkte mit den Kältemitteln R290 und R32 konzipiert worden. „Der neue Logistikstandort unterstreicht unser klares Bekenntnis zum deutschen und europäischen Wärmepumpenmarkt und unseren aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Wärmetransformation. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Yusen Logistics, die es uns ermöglichen wird, unsere starke Position im Markt weiter auszubauen und unseren Kunden zuverlässig erstklassige Produkte bereitzustellen. Mit dieser modernen Logistiklösung können wir unsere Lagerkapazitäten erweitern und unseren Kunden eine effizientere wie auch flexiblere Lieferkette gewähr- leisten“, so Thomas Schuhmann, Division Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Die Lagerung und Distribution des vielfältigen Klima- und Lüftungsprogramms sowie seiner hochmodernen Wärmepumpen ermöglicht es dem Hersteller, aktiv an der Förderung umweltschonender Technologien teilzuhaben. Wärmepumpen spielen eine entscheidende Rolle in der Energiewende, insbesondere im Hinblick auf die Heiztechnik und die Reduzierung von CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor. Dabei leistet das von dem führenden Logistikimmobilienunternehmen Prologis entwickelte Logistikzentrum selbst einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Beispielsweise wird das Produktprogramm nun an einem zentralen Standort gelagert und von dort ausgeliefert. Dadurch können zahlreiche LKW-Fahrten vom ehemaligen Zentral- und Auslieferungslager in Duisburg zu den Nebenlägern eingespart werden.

Paul Höller, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: „Die Logistikbranche hält Nordrhein-Westfalen in Bewegung. Mit hochmodernen Logistikdrehscheiben machen wir Transport und Lagerung effizienter und nachhaltiger. So sichern wir unsere Spitzenposition als führender Logistikstandort. In Bottrop ist es mit Prologis und Yusen Logistics gelungen, ein innovatives Logistikzentrum für Wärmepumpen auf einer revitalisierten Industriefläche zu verwirklichen. Das ist eine gute Nachricht für die gesamte Region und zeigt: NRW bietet attraktive Bedingungen und den Raum für zukunftsweisende Investitionen. Das Engagement von Mitsubishi Electric verdeutlicht zudem, dass unser Land Top-Standort für japanische Unternehmen bleibt.“

Für das Gebäude wird eine Platin-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.) angestrebt. Die flächendeckende Photovoltaikanlage auf der Dachfläche erzeugt Solarenergie, mit der ein Teil des Energieverbrauchs des Logistikzentrums durch erneuerbare, vor Ort produzierte Energie gedeckt wird. Überschüssige Energie wird in das regionale Netz eingespeist. Hinzu kommt, dass das Gebäude mit einer Fassadenbegrünung versehen ist, um die bauphysikalischen, lufthygienischen und stadtökologischen Aspekte direkt vor Ort nachhaltig zu verbessern. Ebenso ist die Halle im Innenbereich begrünt, um Mitarbeitenden ein helles, freundliches Arbeitsumfeld, auch unter gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten, zu bieten.

Einen entscheidenden Beitrag leisten hierzu auch die energieeffizienten und umweltschonenden Heiz- und Klimalösungen von Mitsubishi Electric LES. Installiert wurden drei Wärmepumpen-Kaskaden mit insgesamt neun Außengeräten und neun Hydromodulen aus dem Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen-Programm mit dem Kältemittel R32. Die Büros werden über eine Fußbodenheizung durch die energiesparenden Wärmepumpen beheizt.

Für die Klimatisierung der Lagerhalle sorgen Geräte der Mr. Slim-Serie. Hierfür wurden Außengeräte mit den dazugehörigen Kanaleinbaugeräten verbaut. Die Steuerung übernehmen zwölf Fernbedienungen, die pro Gruppe/Halle aufgeteilt sind. Die Büro- und Aufenthaltsbereiche werden mit Klimaaußengeräten der PUMY-Baureihe und 53 4-Wege-Deckenkassetten in unterschiedlichen Leistungsgrößen aus der City Multi-Serie klimatisiert.

